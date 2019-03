Absența lui Ionuț Popa a bulversat vestiarul la UTA!

„A fost un meci pe care l-am trăit intens, pentru noi acest joc a început imediat ce s-a terminat cel de la Clinceni. Trebuie să-i mulțumesc lui Ionuț Popa pentru programul lăsat, pentru tot ce am făcut în săptămâna meciului, chiar dacă el a fost plecat la Cluj. Această victorie e – în primul și în primul rând – meritul băieților, apoi cel al domnului Popa. Știam că evoluăm contra unei formații care are calitate în atac, siguranță în zona fundașilor centrali, dar cu probleme în zona apărătorilor laterali. Dar, diferența a fost făcută de atitudinea și agresivitatea jucătorilor noștri, nu ne-am gândit niciun moment că putem pierde acest meci. Am reușit să revenim de la 0-1, pe fondul unui joc foarte bun al nostru, ei marcând la singurul șut pe spațiul porții din prima repriză. Cred că acesta este momentul de plecare, băieții trebuie să înțeleagă că acum poate fi debutul construcției acestei echipe. Vestiarul a fost bulversat din cauza situației lui Ionuț Popa, dar acum lucrurile s-au clarificat și am văzut altă față a echipei, deși au fost aceiași jucători și în celelalte meciuri” – a spus Păcurar.

De cealaltă parte, tehnicianul Snagovului, Eugen Trică a spus: „Din păcate am pierdut meciul după un joc slăbuț al nostru. Felicit UTA pentru atitudine și victorie, a avut o viteză în plus. Am început bine meciul, dar nu am înțeles după ce am marcat primul gol ne-am retras și am dat posibilitatea adversarului să vină peste noi. Păcat, pentru că am venit să câștigăm, dar nu e nicio problemă, campionatul e lung și tot noi vom termina pe primul loc. Suntem în grafic, se mai întâmplă să ai și meciuri de genul acesta, să prinzi o zi mai slabă. Dacă reușeam să marcăm la una dintre bare, după cum îi știu pe băieți, cred că puteam scoate un punct”.