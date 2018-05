Accident aviatic fără supraviețuitori. Un avion militar cu nouă persoane la bord s-a prăbușit în SUA

Se aflau nouă persoane la bord – cinci membri ai echipajului şi patru pasageri.

Mai multe canale de televiziune au difuzat imagini frapante capturate de o cameră de supraveghere din apropiere. Se poate vedea cum avionul cade în picaj în spatele unui hangar, apoi explodează ca o minge de foc.

Alte imagini aeriene filmate arată avionul transformat în cenuşă, cu excepţia ampenajului.

Aparatul, un avion cargo de tipul C-130 ‘Hercules’, care aparţinea Gărzii Naţionale din Porto Rico, s-a prăbuşit în jurul orei locale 11:30 (15:30 GMT) la puţin timp după decolare în apropiere de aeroportul internaţional Savannah Hilton Head.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat condoleanţele. ‘Vă rog să vă alăturaţi gândurilor şi rugăciunilor mele pentru victime, pentru familiile lor, pentru bărbaţii şi femeile extraordinare din Garda Naţională’, a scris el într-un mesaj postat pe Twitter.

Senatorul republican John McCain a îndemnat şi el la ‘rugăciune pentru familiile bravilor membri ai Gărzii Naţionale’, unitatea de rezervişti a armatei americane.

Avionul avea o vechime de peste 50 de ani şi tocmai fusese supus unei revizii. Aparatul decolase spre Tucson, în Arizona, unde urma să treacă în gestiunea Grupului 309 de mentenanţă de la baza aeriană din Davis Monthan, unde se află cel mai mare ‘cimitir’ de avioane ale forţelor aeriene americane.

Sursa: Agerpres

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 mai 2018

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56 — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 mai 2018