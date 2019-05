Aceeaşi campioană în Liga Desavoia: Premiere!

Chiar dacă au terminat la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, Premiere a luat marele trofeu acordat campioanei, în urma rezultatelor directe favorabile în duelul cu merituoasa AC Luciano: 2-2, în tur și 3-1 în retur.

Gruparea patronată de Flavius Măduța este la al doilea titlu consecutiv de campioană în Liga Desavoia. Antrenorul-jucător, Radu Anca, s-a bazat în acest sezon pe următorii jucători: Mihai Aniculăesei, Sergiu Pistol, Norbert Varga, Alin Gligor, Alin Pavel, Alex Gornic, Radu Dubeștean, Bogdan Burlă, Remus Avrămuțiu, Ionuț Prică, Dumitru Copil, Mirel Arsene, Petre Măgulean și Flavius Pavel. Medaliile, trofeele, tricourile de campioni și diplomele au fost oferite de Cristi Lăzău și Cristi Barna, organizatorii Ligii Desavoia, competiţie cu impact major în fotbalul judeţean. Au mai fost acordate și trei premii speciale: Sergiu Popa (Luciano) – cel mai bun jucător, Ioan Coriteac (Takata) – golgheter și Sebastian Huțan (Conceptline) – cel mai bun portar.

Rezultatele ultima etapă Liga 1: Ac Luciano vs Gloria Bujac 2-1, Yazaki vs Acm Arad 10-6, Sistema vs Dortmund 3-3, Fc Ergad vs Fc Premiere 3-2, Takata Centuri vs Fc Marţi 10-3, Napoli vs Simco 1-3, Flamura Roşie vs DIM Pârneava 2-2. Clasament: 1.Premiere 81 p, 2.Luciano 81p, 3.Sistema 74p, 4.Pârneava 71p, 5.Simco 66p, 6.Flamura Roşie 66p, 7.Ergad 65p, 8.Dortmund 58p, 9.Alfa United 56p, 10.Napoli 54p, 11.Yazaki 41p, 12.Conceptline 39p, 13.Takata Centuri 38p, 14.Bujac 37p, 15.Acm 23p, 16.Marţi 16p, 17.Old Friends 16p, 18.Black Warriors 0p.