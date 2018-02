Aceleași tramvaie, amenzi noi

Compania de Transport Public a început anul cu venituri consistente din amenzile (biletele cu suprafață) date de către controlori celor care circulau cu tramvaiul fără bilet de călătorie valabil și validat. De la începutul anului, controlorii CTP efectuează acțiunile de depistare a călătorilor ilegali în parteneriat cu angajați ai Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Arad. În luna ianuarie, au fost prinși aproximativ două sute de arădeni care circulau fără bilet. În februarie, mare parte a arădenilor s-au învățat minte și și-au făcut abonamente, ori și-au cumpărat bilet.

Zece mii de lei

Am luat legătura cu directorul companiei, Claudiu Godja, pentru a-l întreba dacă se simte vreun efect acest nou tip de control, efectuat alături de colegii de la Primărie, iar răspunsul acestuia a fost unul categoric. „Da, se simte. Imaginați-vă că anul trecut am avut, pe durata întregului an, venituri de aproximativ 40.000 de lei din bilete cu suprataxă. Anul acesta, doar în ianuarie, am avut aproape 10.000 de lei”, a declarat Claudiu Godja pentru Jurnal Arădean/aradon.ro.

S-au învățat minte

Tot directorul Companiei de Transport Public Arad ne spune și că numărul de amenzi date a scăzut în luna februarie, călătorii învățându-se minte. „Acum, când urcă în tramvai controlorii, constată că peste 80% au abonamente, iar restul au bilete. Se mai dau, în medie, vreo două bilete cu suprataxă pe zi. Acum ne axăm controlul și pe partea de județ”.

Prețuri crescute

Odată cu Hotărârea de Consiliu Local numărul 509 din 21 decembrie 2017, ce prevede creșterea „tarifelor la transportul de călători efectuat cu autobuzele și tramvaiele în municipiul Arad”, a crescut, pe lângă biletul normal de călătorie, și cel la suprataxă. Astfel, de la 35 de lei, cât era înainte, biletul „suprataxă urban” a ajuns la 50 de lei.

Automate defecte

În ultimele zile, tot mai mulți arădeni au semnalat că unele dintre automatele de bilete din stațiile de tramvai nu funcționează în totalitate, sau deloc. „Am băgat banii în automat, nu am primit nici bilet, nici restul nu l-a dat”, spune un călător a cărui pățanie s-a petrecut în stația UTA. Despre automatele de bilete, directorul CTP spune că „sunt închiriate de o societate, iar noi le asigurăm mentenanța. Când se strică un aparat, fie ne sună călătorii, fie ne semnalează sistemul electronic. Dacă i se strică imprimanta, de exemplu, primim un semnal electronic la bază, dar dacă i se blochează fanta de monede ori de bancnote, nu ne atenționează. În cazuri de genul acesta, ne dăm seama după faptul că timp de o oră, de exemplu, nu se mai încasează nimic la aparatul respectiv. Atunci trimitem echipa să remedieze problema. Avem o echipă care, în permanență, se ocupă doar de mentenanța automatelor”.

Tramvaie cu vechime

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Pentru Municipiul Arad, elaborat în septembrie anul trecut, din totalul de 141 de tramvaie aflate în parcul auto al Companiei de Transport Public Arad, 41% aveau vechimea între 51 și 60 de ani, 33% între 30 și 40 de ani, 22% între 41 și 50 de ani, doar 4% fiind mai noi de doi ani. Mai exact, singurele tramvaie mai noi de 30 de ani sunt cele șase Imperio achiziționate de municipalitate.