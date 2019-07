Achizitioneaza echipamente de protectie rezistente pentru angajatii tai!

De exemplu, persoanele care lucreaza in domeniul Drumuri si Poduri trebuie sa poarte casti de protectie si veste reflectorizante pentru o buna vizibilitate. De asemenea, orice muncitor de pe santier, instalator sau electrician este nevoit sa poarte echipamente de protectie pentru a preveni eventualele accidentari.

Prin urmare, daca detii sau manageriezi o firma ai carei angajati sunt expusi la riscuri, trebuie sa le achizitionezi acestora echipamente de protectie adaptate mediului de lucru. Atunci cand vine vorba de siguranta angajatilor, este foarte important ca lucrurile sa fie tratate cu cea mai mare seriozitate. Pentru a achizitiona echipamente de protectie rezistente, apeleaza la o companie cu o experienta indelungata pe aceasta piata. Un bun exemplu este Kronos.ro, o companie care iti pune la dispozitie o gama variata de echipamente de protectie, de cea mai buna calitate, cerificate RoCert. Acestea indeplinesc normele legislative in vigoare si, in plus, la comenzile voluminoase, poti beneficia de oferte speciale de pret.

Iata ce echipamente de protectie gasesti in oferta unui furnizor cu experienta:

1. Halate de lucru

Aceasta categorie de echipamente de protectie cuprinde: halate de lucru lungi sau scurte, halate cu fermoar, nasturi sau capse, halate pentru farmacisti, costume si tunici de bucatar etc. Printre materialele de calitate superioara folosite pentru a fabrica halate se numara tercotul, bumbacul si poliesterul.

2. Salopete de lucru

Daca detii o firma in domeniul industrial, tehnic sau al confectiilor, este necesar sa achizitionezi salopete de lucru pentru angajatii tai. Vei gasi echipamente de protectie in diverse culori, realizate din bumbac 100%, pentru un confort sporit, si prevazute cu buzunare multiple, fapt care ii va usura munca unui electrician sau tamplar care lucreaza cu numeroase instrumente.

3. Sorturi

Aceste echipamente de protectie sunt purtate de bucatarii, ospatarii si barmanii care lucreaza intr-un hotel sau restaurant. Poti comanda sorturi clasice sau fata-spate, din bumbac sau poliester, cu sau fara buzunar, pe care le poti personaliza cu logo-ul companiei tale prin intermediul broderiei, serigrafiei sau a termotransferului.

4. Costume de protectie

Acest tip de echipamente de protectie sunt indispensabile pentru desfasurarea in siguranta maxima a activitatii persoanelor care se expun la factori de risc, printre care se numara si muncitorii pe santier, constructorii, arhitectii, inginerii si angajatii din fabrici. Costumele de protectie trebuie sa fie de calitate superioara pentru a-si atinge scopul de a proteja angajatii.

5. Casti de protectie

Daca lucrezi intr-un domeniu de activitate cu factori de risc, asa cum este industria constructiilor sau industria metalurgiei, ai nevoie de o casca de protectie realizata din materiale rezistente, precum calota din fibra de sticla si policarbonat.

6. Manusi de protectie

Persoanele care lucreaza in medii agresive, cum sunt uzinele, fabricile, halele industriale, medii chimice, servicii de curatenie sau atelierele mecanice au nevoie de manusi de protectie. La Kronos.ro, poti gasi manusi de protectie din piele si textil, din tricot sau imblanite, toate create pentru a proteja mainile angajatilor tai!