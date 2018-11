Acord semnat între UVVG și Changzhoua

Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” a prezentat vineri, 2 noiembrie, acordul pe care l-a semnat cu Institutul de Tehnologie din Changzhou, China, oraș cu care municipalitatea are un parteneriat de înfrățire.

În prezența președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, și a primarului municipiului Arad, Gheorghe Falcă, reprezentații Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității, prof. univ. dr. Antoanela Naaji și prof.univ.dr. Vanda Stan au prezentat un scurt istoric al relațiilor dintre UVVG și China și principalele direcții de colaborare. Au fost subliniate interesul pentru realizarea unui centru de medicină tradițională chineză la Arad, succesul specializării chineză – engleză și atragerea de fonduri europene pentru spațiul asiatic. Acordul conține schimburi ERASMUS, organizare de conferințe, precum și schimburi pe partea de cercetare, culturală și de tradiții.

Complex universitar cu 80 mii studenți

„Institutul din Changzhou face parte dintr-un complex universitar unde există 80.000 de studenți, suprafața complexului având cam jumătate din suprafața Aradului. Acest complex universitar este legat de două institute de cercetare. Aceste institute sunt pregătite pentru schimbul dintre oameni de afaceri arădeni și oameni de afaceri din China. Îmi doresc să dezvoltăm o relație pragmatică cu aceste institute de cercetare, o relație girată de administrația publică, în beneficiul comunității si al celor două universități”, a declarat Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad.

La rândul său rectorul UVVG a subliniat: „Universitatea noastră este consecventă parteneriatului pentru educație semnat cu Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad, cărora le mulțumim pentru susținere. Este un parteneriat extrem de important care întregește și fructifică relațiile de colaborare pe care Universitatea le are cu China”.

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a punctat consecvența parteneriatului cu UVVG Arad, încheiat de CJA la 1 octombrie 2016. ,,Am însoțit delegația Universității în provincia Jiangsu din China în vederea deschiderii unor noi direcții de parteneriat internațional pentru învățământul superior arădean. Așa cum am subliniat și cu alte ocazii, rolul administrației este să creeze legături pentru structurile profesionale, în urma relațiilor de înfrățire sau de colaborare cu partenerii străini. Eu am convingerea că Memorandumul de Înțelegere semnat de UVVG în provincia Jiangsu, în Republica Populară Chineză se va ramifica în proiecte concrete, în beneficiul Aradului”.

Dezvoltare internațională

În ceea ce privește relațiile internaționale pe care le-a dezvoltat în ultima perioadă Aradul, Iustin Cionca a declarat: „De astăzi până duminică, găzduim la Arad o delegație de 16 persoane din raionul Tübingen din Germania cu care ne-am înfrățit în primăvara acestui an. În cadrul acestei vizite, vom organiza un concurs de vinuri între producătorii din Podgoria Miniș – Măderat și producătorii din Tübingen, urmând ca anul viitor concursul să se organizeze în Germania. Și tot anul viitor, la Tübingen, organizăm ziua Aradului în care vom prezenta români de calitate, români cu care ne mândrim. Mâine această delegație germană va vizita orașul Sântana, școala și un cămin de bătrâni, acesta din urmă fiind sprijinit financiar chiar de landul din care face parte Tübingen. Iar în ce privește parteneriatele din China pentru că știu că unii se întreabă dacă sunt utile pentru Arad, de duminică până miercuri găzduim o delegație de experți în cardiologie de la Spitalul Provincial din Fujian, 6 cadre medicale de top, care ne oferă consultanță în vederea modernizării secției de cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Acești specialiști vor fi în legătură directă cu Spitalul Județean, CJA și UVVG pentru că ne dorim să aibă o imagine de ansamblu cât mai corectă asupra posibilităților de colaborare cu Aradul. În luna decembrie a acestui an, un grup de producători de vin din Arad va participa în Hainan la un târg de profil, în încercarea de a deschide piața importantă de desfacere a Chinei pentru vinurile bune din Arad. Iar în primăvara anului viitor, 4 artiști plastici chinezi din Hainan se vor afla la Arad într-un rezidențiat artistic de o lună. La același capitol al relațiilor internaționale stabilite de Consiliul Județean Arad, dar care coboară la nivelul cetățeanului, amintesc relația noastră cu Republica Moldova și faptul că în 13 noiembrie primim la Arad 16 delegați din Raioanele Ungheni și Ialoveni care vor participa aici la un forum economic româno – moldovenesc, organizat de Consiliul Județean Arad pentru a încerca să pătrundă pe piața arădeană cu produse de cea mai bună calitate din Republica Moldova, din industria alimentară, vinificație și producția de covoare. Sunt numai câteva exemple de parteneriate care deja produc rezultate. În strategia noastră de relații internaționale avem în vedere rezultatele concrete și transferarea relațiilor de la nivelul administrației la nivelul partenerilor din mediul public și privat care produc rezultate concrete pentru arădeni”.