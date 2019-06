Acrobații în premieră în România, în cadrul Sports Festival

SPORTS FESTIVAL îi provoacă pe copii și pe adulți să își descopere abilitățile sportive și pasiunea pentru sporturi din cele mai diverse, precum: fotbal, tenis, baschet, beach volley, patinaj pe role, caiac, scrimă, înot, arte marțiale și multe altele.

Cu un timp mediu alocat de aproximativ 15 minute/sport, participanții vor putea face un circuit maraton prin toate sporturile deschise spre inițiere în 7 ore. Ei vor primi un pașaport sportiv și vor fi provocați să bifeze cât mai multe activități sportive.

Pe lângă inițiere, participanții vor putea urmări, tot gratuit, competiții și demonstrații spectaculoase. Cele mai noi show-uri anunțate:

– Primul e-motorbike stunt din România. Legendarul Chriss Pfeiffer va face show la SPORTS FESTIVAL pe o motocicletă electrică. Multiplu campion mondial, el este unul dintre cei mai buni stunt-rideri din lume. S-a retras în 2015 după 35 de ani de competiții, din care 20 de ani petrecuți ca profesionist. Una dintre cascadoriile care au lăsat publicul fără răsuflare este cea din 1997. Chris Pfeiffer a sărit cu motocicleta peste 33 de oameni. La SPORTS FESTIVAL, Chris Pfeiffer va face acrobații pe o motocicletă electrică. https://www.facebook.com/watch/?v=10158669266685352

– Street dance și sărituri acrobatice de la 16 metri pe un airbag uriaș de 3 metri înălțime. Showul, adus pentru prima dată în România, a fost lansat de OK WORLD WIDE, românii care au plecat de pe străzile Londrei și au ajuns staruri internationale de streetdance și bagjump acrobatics. Au fost remarcati de producătorii emisiunii GOT TO DANCE și au ajuns în semifinale la BRITAIN GOT TALENT. Spectatorii amatori de senzatii tari vor putea și ei experimenta săriturile pe “bagjump” sub atenta supraveghere a baieților de la OK WORLD WIDE.

Pe scurt, activitățile sportive din cadrul SPORTS FESTIVAL 2019 se împart în 4 mari categorii pe care le veți regăsi în program diferențiate prin culori:

· INIȚIERE: peste 30 de sporturi care pot fi încercate GRATUIT de public | 13-16 iunie |

· COMPETIȚII| 13-16 iunie |

· DEMO SHOW | 14-16 iunie |

· EXPO | 13-16 iunie |

Pe lângă acestea, SPORTS FESTIVAL mai înseamnă:

· Sports Talks – discuții informale cu sportivi și personalități din industria sportivă națională și internatională. Primele nume confirmate sunt: Simona Halep, Darren Cahill, Chris Pfeiffer, Camelia Potec, Ciprian Marica, Cristiana Oprea și mulți alții. Accesul este liber |Parcul Central| 15 si 16 iunie |

· Music and fun – mâncare pentru campioni: food court cu 22 de vendori și concerte gratuite: Grasul XXL, Mira, Modiwo și Irina Rimes, warm up by CDj |13 – 16 iunie |

Main-eventul festivalului este meciul demonstrativ de tenis România vs. Italia care îi va aduce în același teren pe doi mari grei ai tenisului mondial: Simona Halep și Fabio Fognini alături de invitații lor, în 15 iunie, la BT Arena.

În implementarea festivalului au fost atrase peste 40 de cluburi sportive, 11 federații și peste 200 de sportivi de performanță.

SPORTS FESTIVAL este o inițiativă unică în țară care aduce laolaltă profesioniști și amatori. Vrem să ajutăm la alfabetizarea sportivă a publicului,

să promovăm mișcarea și un stil de viață sănătos. Ne dorim ca, indiferent de vârstă, oamenii să se bucure de joc și sport.

Cea de-a doua ediție SPORTS FESTIVAL are loc în perioada 13-16 iunie, în Cluj-Napoca. Prima ediție a evenimentului a însemnat 4 zile cu 20 de sporturi disponibile gratuit, 2 meciuri demonstrative de nivel mondial și peste 100 de sportivi de perfomanță, legende, campioni, prezenți la Cluj.