Activitate zero în Consiliul Local Arad! Un singur ales are raport de activitate 

Din 23 de membri, câți are Consiliul Local Municipal Arad, doar unul pare să fi avut interesul de a își completă raportul de activitate pentru perioada iulie 2018-iunie 2019. De altfel, pe site-ul web al Primăriei Municipiului Arad nu apare niciun raport de activitate al vreunui consilier local din mandatul 2016-2020. Asta cu toate că Legea 215 din aprilie 2001, Legea Administrației Publice Locale, îi obligă pe toți consilierii locali și pe viceprimari să prezinte un raport anual de activitate, „care va fi făcut public prin grija secretarului”, conform articolului 51, alin. (4) din legea menționată.

Primul – și singurul – raport de pe site

După vreo trei ani de liniște la secțiunea „rapoarte de activitate” de pe site-ul primăriei, acum puțin timp a apărut primul – și în continuare singurul – raport de activitate: cel al consilierului local Bogdan-Vlad Boca. Membru al comisiei de Urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și turism, respectiv al celei de Sistematizare a circulației, acesta a participat între iulie 2018 și iunie 2019 la 12 ședințe ordinare și 24 de ședințe extraordinare, menționând că „Am absentat la o singură şedinţă (extraordinară), fiind plecat din localitate”. În ceea ce privește comisiile, Boca a lipsit de la 3 din cele 37 de întâlniri ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și turism, în timp ce în cazul Comisiei de sistematizare a circulației a luat parte la toate cele 20 de ședințe.

Inițiativele consilierului

Printre activitățile sale, Boca enumeră și marcarea, alături de voluntari, a unor mesaje pe asfalt în zona trecerilor de pietoni din mai multe zone ale orașului, faptul că a susținut asfaltarea terenurilor de sport de la Colegiul Național „Vasile Goldiș” și Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, dar și seria de postări de pe pagina sa de Facebook prin care laudă proprietarii care și-au reabilitat fațadele clădirilor istorice. Pe plan extern, acesta menționează că a luat parte la întâlniri și conferințe internaționale în Strasbourg, Lile și Manchester.

„Am depus raportul în fiecare an la Primărie, mai departe nu știu ce s-a întâmplat. Dar cred că au publicat pe site tot ce au avut, pentru că e o obligație legală. În ceea ce privește activitatea mea, vă spun că am avut mai multe inițiative în comisia de sistematizare a traficului, cu privire la scăderea timpului de deplasare al automobilelor, în special în zona Maranata, acolo unde am propus schimbarea priorității, lucru aprobat, dar și la viaductul Grădiște, unde s-a întâmplat același lucru. Am ajutat la crearea a 30 de locuri de parcare noi, tot la Maranata, care să deservească în special Parcul Europa. Cu privire la hotărârile de consiliu, cred că cea mai importantă inițiativă care îmi aparține e amendamentul la hotărârea cu privire la gratuitățile pe mijloacele de transport în comun. Am propus atunci – și s-a aprobat – acordarea unei gratuități de o lună donatorilor de sânge”, spune Bogdan Boca.

Situația la județ

La Consiliul Județean Arad, din cei 33 de consilieri, doar opt și-au publicat raportul de activitate pe anul 2018. Patru dintre aceștia l-au publicat abia în luna august a acestui an, în timp ce restul „s-au grăbit” să își prezinte activitatea de anul trecut încă din lunile ianuarie și februarie 2019. Cei șapte consilieri „silitori”, care și-au publicat activitatea, sunt Doru Bozga, Răzvan Cadar, Corina Crișan, Cristian Feieș, Ioan Gligor, Ovidiu Moșneag, Tamas-Carol Pero și Ioan Plaveți.