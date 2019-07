Actor celebru din filmul „Lara Croft”, înjunghiat pe scenă

O înregistrare video publicată pe reţeaua de socializare online Weibo arată un bărbat îmbrăcat într-o jachetă neagră care se năpusteşte pe scenă şi îl atacă pe Yam cu un cuţit.

Starul în vârstă de 64 de ani a fost transportat la spital, cu răni la mâna dreaptă şi abdomen. Yam a fost supus unei intervenţii chirurgicale „minore”, a anunţat managerul acestuia, Lester Mo.

Bărbatul care l-a înjunghiat pe actorul şi producătorul de film Simon Yam – celebru pentru rolul din lungmetrajul „Lara Croft: The Cradle of Life” – suferă de schizofrenie, a anunţat poliţia chineză, care a deschis o anchetă în acest caz, potrivit Associated Press. SURSA:MEDIAFAX