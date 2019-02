Actori celebri în distribuția viitorului film “Dune”. Jason Momoa, în negocieri

Dacă negocierile ajung la bun sfârşit, Momoa va face parte dintr-o distribuţie de vedete în care figurează Timothée Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgaars, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin şi Charlotte Rampling.

În noul ‘Dune’, Chalamet, nominalizat la Oscar pentru ‘Call Me By Your Name’ (2017), va fi protagonistul povestirii.

Villeneuve este unul dintre regizorii cei mai bine cotaţi ai momentului la Hollywood. A realizat filme precum ‘Sicario’ (2015), ‘Arrival’ (2016) şi ‘Blade Runner 2049’ (2017).

Sursa: Agerpres