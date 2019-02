Actorul Adam Brown, cunoscut pentru rolurile din „Hobbitul/ The Hobbit” şi „Piraţii din Caraibe/ Pirates of the Caribbean”, vine la cea de-a şaptea ediţie a East European Comic Con, la Bucureşti, în perioada 24 – 26 mai.

Cea de-a şaptea ediţie a evenimentului dedicat pasionaţilor de filme, seriale, jocuri video şi cosplay East European Comic Con va aduna la complexul Romexpo din Bucureşti şase actori de la Hollywood, arată organizatorii. Primul nume anunţat a fost Robert Picardo, starul din „Stargate„ şi „Star Trek Voyager”, iar cel de-al doilea invitat special este Adam Brown. Sursa: Mediafax