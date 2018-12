Actorul american Frank Adonis a murit la vârsta de 83 de ani

Soţia actorului Frank Adonis, Denise, a declarat pentru Variety că acesta a murit la Las Vegas.

Celebru pentru rolul Antony Stabile din filmul lansat în 1990 de Martin Scorsese “Goodfellas”, Adonis a mai jucat în lungmetraje precum “Raging Bull” (1980) şi “Casino” (1995) în regia aceluiaşi cineast american.

De-a lungul vieţii, Frank Adonis a jucat în aproximativ 40 de filme, având o aplecare spre rolurile de gangsteri. Printre acestea s-au numărat “Find Me Guilty”, “Mafioso: The Father, The Son”, “Mob Queen”, “Ace Ventura: Detectivu’ lu’ Peşte/ Ace Ventura: Pet Detective”, “True Romance”, “Wall Street”, precum şi episoade din serialele “Lege şi Ordine/ Law & Order”, “The Equalizer” şi “Clanul Soprano/ The Sopranos”.