Actorul Dennis Quaid, de 65 de ani, s-a logodit cu iubita sa, de 26 de ani

Starul american în vârstă de 65 de ani a jucat în filme precum “The Parent Trap” şi “The Day After Tomorrow”. Quaid a declarat pentru Extra că a cerut mâna lui Savoie în Hawaii. “S-a întâmplat în extremitatea nordică din Oahu, la Turtle Bay. A fost ceva destul de spontan. Aproape o surpriză”, a povestit el.

“Aveam inelul în buzunar… A fost un un plan de o lună şi jumătate… Am vrut să fie un eveniment privat. “Ea a făcut un selfie cu noi, iar eu am i-am arătat inelul şi am întrebat: “Vrei să te căsătoreşti cu mine?’, apoi ea s-a lăsat jos”, a declarat actorul.

Sursa: AGERPRES