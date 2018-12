Actorul australian Geoffrey Rush a fost acuzat de comportament sexual nepotrivit de actriţa Yael Stone, star al serialului “Orange is the New Black”, faptele datând din 2010 şi 2011, potrivit Mediafax.

Actriţa australiană, în vârstă de 33 de ani, a declarat pentru publicaţia americană The New York Times că Rush a dansat gol în faţa ei, în cabina din culisele Teatrului din Sydney, după ce au început să joace împreună în spectacolul “The Diary of a Madman”, în 2010 şi 2011. Actriţa a spus că Rush a folosit o oglindă pentru a o privi în timp ce făcea duş şi i-a trimis mesaje erotice pe telefon. Sursa: Mediafax