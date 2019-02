Actorul Robert Redford anunță că se întoarce la pictură

Reputatul actor american a mărturisit că a sosit timpul pentru a se întoarce la acel moment al vieţii sale de dinainte de a deveni actor, când dorea să se facă pictor.

“Când aveam 18 ani, este singurul lucru pe care îl aveam în cap: să devin pictor, artist. Am venit aici în Franţa pentru a studia pictura. Am renunţat la această idee când am devenit actor, ceea ce a fost bine, dar fac acest lucru de prea mult timp. Poate că a sosit timpul să mă detaşez şi să revin acolo unde am început, să fiu artist”, a spus actorul în vârstă de 82 de ani.

Sursa: Agerpres