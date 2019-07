Actriţa Russi Taylor, vocea personajului de desene animate Minnie Mouse, a murit

Actriţa a decedat la Glendale, California, din cauze neprecizate, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Disney.

Taylor a fost căsătorită cu actorul Wayne Allwine, care din 1991 şi până la moartea sa, în 2009, a reprezentat vocea personajului Mickey Mouse.

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE

Thank you, Russi Taylor, for embodying the spirit of Minnie Mouse and giving the iconic character her voice for more than 30 years. https://t.co/vJiOVQz2DY pic.twitter.com/yccWuimodM

— Disney Animation (@DisneyAnimation) July 27, 2019