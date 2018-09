Acuză neimplicarea PSD Arad la rectificare

„Felicit Universitatea Aurel Vlaicu pentru faptul că a reuşit să primească din partea Guvernului României o clădire în administrare.” Este fraza cu care primarul Gheorghe Falcă a deschis conferinţa de presă de ieri. Şi a continuat: „Se poate constata că atunci când parlamentarii PSD Fifor şi Căprar au un interes, sunt capabili să îl rezolve, dar atunci când nu au un interes păţim ceea ce se întâmplă în acest moment în municipiul Arad: Guvernul României, la rectificare, nu a alocat 4 milioane de lei pentru sistemul de învăţământ, lăsând grădiniţele şi şcolile fără bani de cheltuieli materiale. Asta arată adevărata preocupare a parlamentarilor PSD, mai ales că un parlamentar este şi ministru, a participat la şedinţa de guvern de miercuri, când s-a realizat rectificarea. Pentru dânsul, Aradul nu este prioritar. Trag un semnal de alarmă pe care îl cunoaşte foarte bine Inspectoratul Şcolar, pentru că împreună cu Inspectoratul Şcolar am analizat şcoală cu şcoală, grădiniţă cu grădiniţă şi aşa am transmis obligativitatea guvernului de a-şi îndeplini lucrurile necesare. Şi am calculat valoarea de 4 milioane de lei necesară pentru sistemul educaţional arădean – repet, obligaţia Guvernului României” – a precizat primarul Gheorghe Falcă.

Unde ne sunt „salvatorii”?

Edilul Aradului a făcut apoi referire la unele declaraţii ale primarului general al Capitalei, Gabriela Firea (aflată în război deschis cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea). „Nu pot să apreciez calitatea politică a doamnei Firea, dar pot aprecia declaraţia care confirmă că, anul trecut, PSD a avut intenţia de a ne lua tuturor oraşelor mari bani. Doamna a spus că de la nivelul Bucureştiului s-a intenţionat să se ia 40% din buget şi prin intervenţia dânsei şi a parlamentarilor PSD, Bucureştiul a fost salvat. Şi dânsa a confirmat că Bucureştiul a fost salvat. Dar alte oraşe din România nu au fost salvate pentru că nu s-a intervenit din partea parlamentarilor PSD. Aradului i-au fost furate 16 milioane de euro din bugetul anului acesta. Parlamentarii PSD au votat exact să ni se ia aceşti bani şi nu au intervenit nici acum, la rectificare, să primim aceşti bani. Pentru mine şi cred că pentru toţi arădenii, aceşti parlamentari sunt în continuare hoţii care au furat din munca acestui oraş, din dorinţa acestui oraş de dezvoltare. 16 milioane de euro înseamnă enorm de mult pentru o municipalitate, 16 milioane înseamnă investiţii pentru arădeni în infrastructură, în şcoli, în zonele de agrement, în modernizarea drumurilor. Toate acest lucruri nu pot fi realizate din cauză că oamenii aceştia care nu sunt interesaţi de Arad au contribuit la acest furt” – a conchis Gheorghe Falcă.