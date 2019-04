Acuză subfinanțarea administrațiilor locale

ARAD. Senatorul liberal Ioan Cristina a afirmat că „este pusă sub semnul întrebării dezvoltarea României din cauza subfinanţării administraţiilor publice locale”. Acesta spune că în domeniul administrației publice, a configurării bugetelor locale, guvernarea PSD-ALDE este un dezastru.

„Ministrul Teodorovici a semnat, în prezența reprezentanților Asociațiilor comunelor, orașelor, municipiilor şi a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene un document prin care se obliga să aloce o finanțare în limita a 1200 de lei pe cap de locuitor. A alocat, însă, 1000 de lei pe cap de locuitor, dar fără a depăși anumite praguri de 2.000.000 de lei la comune și de 6.000.000 de lei la orașe sau 12.000.000 de lei la municipii. Practic, ce se întâmplă? Orașele, județele care au fonduri, care se pot dezvolta sunt decapitate iar cele care au nevoie de susținere sunt sprijinite, însă şi acestea foarte puțin, astfel încât să reușească doar să funcționeze”, a afirmat senatorul Ioan Cristina.

Parlamentarul arădean a mai precizat că „peste 2.000 de proiecte, însumând peste 4,5 miliarde sunt în faza de a fi blocate, din cauza creşterii preţului la materiale şi carburanţi”. „Am mai spus-o, numai la bitum, unde prețul a crescut cu 100%, datorită faptului că există contracte ferme încheiate, la care nu pot fi modificate aceste prețuri, primarii şi președinții de Consilii Județene sunt în imposibilitatea de a desfășura aceste proiecte. Deci, este pusă sub semnul întrebării dezvoltarea comunităților, dezvoltarea României, un lucru extrem de grav care nu s-a mai petrecut în ultimii ani. Multe localități sunt cu finanțare zero pentru secțiunea de dezvoltare, asigurând cu greu chiar şi secțiunea de funcționare, adică salarii, utilități, unități școlare, cantine, creșe, poliție locală, evidență informatizată a persoanei. Toate aceste lucruri pun sub semnul întrebării funcționarea administrațiilor publice locale”, a precizat senatorul arădean.