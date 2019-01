Acuze „îngropate” în deşeuri

Continuă disputele politice vis-a-vis de situația Masterplanului de Deșeuri. Explicațiile date de președintele CJA, Iustin Cionca, sunt criticate de Adrian Todor, deputat PSD de Arad.

„După ce a mințit AM POS MEDIU, transmițând la sfârșitul anului 2018 raportul final al Masterplanului de Deșeuri, deși proiectul nu e funcțional nici acum, Marinel Cionca îi minte și pe arădeni și încearcă să se spele pe mâini, susținând că nu are nicio răspundere în acest caz. Cionca îi consideră proști pe cetățenii care au ajuns bătaia de joc a firmelor de salubritate, afirmând că CJA nu mai are nicio treabă cu acest proiect, că a fost înființată o «agenție» și că nu poate lua măsuri împotriva operatorilor de salubritate. O minciună gogonată, lansată de un pedelist incompetent, care tratează arădenii cu dispreț. ADI Deșeuri este înființată tocmai pentru a monitoriza modul în care se implementează acest proiect, dacă firmele își îndeplinesc sau nu obligațiile contractuale. ADI Deșeuri este condus de un comitet director, al cărui președintele este Sergiu Bîlcea, vicepreședinte CJA, mâna dreaptă a lui Marinel Cionca, iar vicepreședinte este nimeni altul decât Gheorghe Falcă, șeful lui Marinel Cionca. Să spui că nu mai ai nicio treabă cu acest proiect, când orice decizie se ia cu votul CJA, care este membru ADI Deșeuri și care dă președintele asociației, arată câtă nesimțire poate să existe la vârful PNL Arad.

Cionca spune că PSD vrea să saboteze proiectul, încercând din nou să paseze răspunderea, când în realitate noi nu ne dorim altceva decât ca arădenii să fie respectați, iar acest proiect să fie implementate în interesul cetățenilor, nu al firmelor de casă PNL. PSD e de vină, domnul Cionca, pentru faptul că deșeurile nu se ridică de către firmele de salubritate, în multe dintre localitățile județului, iar ADI Deșeuri, condus de cuplul Falcă-Bîlcea, nu ia nicio măsură? PSD e de vină că mii de pubele și sute de containere care trebuiau să ajungă la cetățeni zac și acum la Aeroport? Am sabotat noi distribuirea lor? Noi suntem de vină că mașinile de gunoi achiziționate în cadrul proiectului, care sunt destinate colectării selective a deșeurilor, sunt folosite pentru a duce gunoiul la groapa administrată de FCC, iar stațiile de sortare nu sunt nici acum funcționale? PSD e de vină că ați trimis informații false Autorității de Management, în decembrie 2018, iar acum spuneți că raportul final pe care l-ați trimis nu înseamnă că e finalizat proiectul, ci l-ați depus doar pentru că așa erați obligați prin contractul de finanțare? PSD e de vină că a fost deschis un dosar penal care vizează neregulile de la ADI Deșeuri, inclusiv modul în care s-a desfășurat licitația și s-au atribuit contractele?

Nu PSD este de vină pentru jaful din bani europeni, pentru licitațiile cu dedicație, pentru contractele care nu se respectă sau pentru modul în care nu se colectează deșeurile din județul Arad. De vină sunteți dumneavoastră, care ne dovediți încă o dată că vă meritați titlul de cel mai slab președinte din istoria CJA, de vină sunt șefii ADI Deșeuri, Falcă și Bîlcea, care închid ochii la ilegalitățile comise acolo, de vină sunt consilierii municipali și județeni ai PNL, care votează orbește proiecte în favoarea firmelor de casă și în defavoarea arădenilor”, spune deputatul PSD Arad, Adrian Todor.