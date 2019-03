Acuze la adresa social-democraților

Răzvan Cadar, secretarul executiv al PNL Arad, s-a declarat surprins că „parlamentarii PSD de Arad au prins glas cu privire la dezbaterea bugetelor locale”.

„Parlamentarii PSD sunt la putere şi au avut ocazia să vorbească la dezbaterea şi votarea bugetului naţional. Prestaţia lor a fost jalnică şi nu o pot spăla acum prin critici adresate administraţiei locale. Cu complicitatea celor patru parlamentari PSD de Arad, majoritatea proiectelor judeţului nostru pentru care aşteptam finanţare de la Guvern au fost respinse. Parlamentarii PSD nu au avut curiozitatea să discute cu cineva din Consiliul Judeţean sau Primăria Arad cu privire la priorităţile arădenilor, pentru că sunt slabi şi nu pot să aducă fonduri. Şi în acest an, municipiul Arad are zero lei din cote defalcate din TVA. Din cauza Guvernului PSD şi a parlamentarilor PSD, nu avem nici acum, la sfârşit de martie, un buget al administaţiilor locale. Cu asemenea lipsă de realizări, parlamentarii PSD fac pe comentatorii şi se află în treabă vorbind despre administraţia locală. Le transmit că oamenii sunt sătui de vorbe degeaba, dacă vor să abordeze problemele legate de buget, să aducă bani la Arad”, a declarat Răzvan Cadar.