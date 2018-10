Acuze pe terenul Aeroportului

Un teren care are 3 sau 30 de hectare este subiectul de scandal între cele două tabere ale Consiliului Judeţean. Mai jos o să înţelegeţi de ce am spus 3 sau 30 de hectare. Dar să le luăm pe rând. În urmă cu două luni, în şedinţa CJA a fost propus spre aprobare un proiect de hotărâre care făcea referire la intenţia instituţiei judeţene de a solicita 30 de hectare de teren de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad. Practic, anunţau reprezentanţii CJA, este nevoie de această suprafaţă pentru extinderea pistei Aeroportului Arad. Iar staţiunea de cercetare dispune de acel teren chiar în vecinătatea aeroportului, pe direcţia pe care ar trebui lungită pista. Trebuie precizat, încă o dată, că se vota doar intenţia de a solicita acel teren de la staţiunea respectivă, pentru finalizarea transferului fiind nevoie de o Hotărâre de Guvern. La momentul respectiv, consilierii judeţeni PSD nu au fost de acord cu solicitarea CJA. „Nu cred că aveţi nevoie de votul nostru pentru a solicita ceva Guvernului. Cel mai bine ar fi să trimiteţi o adresă către Guvern prin care să cereţi terenul respectiv, iar în momentul în care vine răspunsul, să ne solicitaţi de abia atunci votul”, a spus Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE.

„Am avut o discuţie de principiu cu Gheorghe Săplăcan, directorul staţiei de cercetare, care a fost de acord să ne transfere terenul de care avem nevoie”, a anunţat atunci Iustin Cionca, preşedintele CJA. De cealaltă parte, Sulincean a spus că a avut o discuţie cu Săplăcan, iar înţelegerile au fost altele. „Când aţi vorbit cu domnul Săplăcan, aţi cerut 3 hectare de teren. Acum cereţi 30 de hectare”, a punctat Sulincean. Cei de la CJA au motivat această cerere pe baza standardelor impuse de industria aviaţiei, care ar specifica faptul că pista are nevoie de o zonă de siguranţă mare. Ulterior, la vot, proiectul de hotărâre a fost respins. Şi asta pentru că, fiind vorba de o hotărâre care viza patrimoniul judeţului, avea nevoie de voturile a două treimi dintre consilierii judeţeni.

Informaţii ulterioare

Chiar dacă, în primă fază, subiectul a părut abandonat, acesta a surescitat şi după luni de zile interes şi discuţii. Pe surse, se pare că pesediştii ar fi refuzat să îşi lege numele de acel proiect care vizează solicitarea a 30 de hectare de teren pentru aeroport. „În primă fază, s-au cerut 3 hectare de teren, lucru care ni s-a părut plauzibil. Ulterior, suprafaţa a crescut de zece ori, fiind solicitate 30 de hectare de teren. Noi suspectăm un posibil <tun> imobiliar. 30 de hectare de teren în imediata apropiere a municipiului sunt mină de aur pentru investitorii imobiliari. Apoi, nu înţelegem de ce ni s-a cerut votul pe un proiect care vizează o intenţie, intenţia de a solicita acel teren, şi nu pe o certitudine, respectiv să îl preluăm în momentul în care Guvernul ar fi aprobat transferul”, ne-a spus un consilier judeţean PSD. De cealaltă parte, reprezentanţii CJA marşează pe ideea că partidul aflat în opoziţie pe plan local se opun dezvoltării Aradului. „Faptul că Aeroportul Arad a fost cuprins în masterplanul naţional de transport este o oportunitate uriaşă. În cadrul viitorului exerciţiu financiar european, respectiv 2020-2027, am putea accesa fonduri europene nerambursabile pentru extinderea pistei şi pentru restul lucrărilor care trebuie realizate pentru ca aeroportul să îndeplinească toate standardele naţionale”, ne-a spus un reprezentant al CJA.

Se vrea consens

Întrebaţi de ce nu au solicitat terenul respectiv fără a supune la vot această intenţia, cei de la CJA au spus că „noi mizam pe faptul că, dacă vede un consens politic local, Guvernul ar transfera mai uşor respectivul teren. Din păcate, nu s-a reuşit o astfel de colaborare”.