Adio, spital judeţean nou!

Am plătit întocmirea unei strategii pe sănătate, s-a stabilit că vom face tot posibilul să respectăm ceea ce scrie în respectiva strategie, dar acum s-a renunţat la tot. Chiar dacă strategia pe sănătate arăta clar, negru pe alb, faptul că singura modalitate prin care putem reduce cheltuielile ar fi realizarea unui spital judeţean nou-nouţ, conducerea Consiliului Judeţean Arad ignoră acum strategia şi anunţă că a renunţat la construirea unui spital nou.

Un proiect de hotătâre al CJA ne-a atras atenţia şi ne-a dus la concluzia că s-a renunţat la un nou spital. Proiectul respectiv vorbeşte despre trecerea unui teren din domeniul public al Consiliului Judeţean în domeniul public al comunei Şagu. Am intrat pe fir şi am aflat că terenul respectiv este exact terenul pe care urma să fie construit noul spital. Am solicitat răspunsuri instituţiei judeţene, iar reprezentanţii acesteia ne-au confirmat temerea: nu se mai intenţionează ridicarea unui spital nou. Cine este de vină pentru acest lucru? Lipsa banilor şi… autostrada. Da, aţi citit bine, autostrada. Într-un document semnat de preşedintele Iustin Cionca şi directorului Andrei Ando ni se transmite că, printre altele, autostrada nu are coborâre la Şagu şi de aceea sau mai exact şi de aceea nu facem spital acolo unde trebuia să facem.

„Consiliul Judeţean Arad a studiat oportunitatea realizării unui spital judeţean pe raza comunei Şagu şi a făcut demersurile necesare asigurării infrastructurii de bază a proiectului. Având în vedere lipsa sursei de finanţare pentru acest obiectiv, lipsa mijloacelor de transport în comun, incluzând aici faptul că nu există o coborâre de pe autostradă în zona Şagu, care să faciliteze accesul la acest obiectiv, dar şi faptul că termenul prognozat de realizare a acestei investiţii a expirat, Consiliul Judeţean propune aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al comunei Şagu a terenului în cauză”, se arată în documentul primit de la CJA. Dacă nu ar fi de plâns, declaraţia ar putea fi considerată uşor hilară. Din păcate, însă, ne vine să plângem. Pentru că, odată cu decizia de a renunţa la ideea realizării unui spital nou, trebuie să ne mulţumim că clădirile vechi, ponosite şi depăşite în care funcţionează în prezent secţiile Spitalului Judeţean, clădiri care nu respectă nicio normă şi niciun circuit.

Au uitat de module

Într-adevăr, ridicarea unui spital nou ar costa o avere. Totuşi, cei care au întocmit strategia pe sănătate au identificat o soluţie: realizarea unui spital modular. Specialiştii susţineau atunci că spitalul ar putea fi construit „pe bucăţi”, în funcţie de fondurile disponibile. Iar primul modul care trebuia să apară pe terenul de la Şagu trebuia să fie secţia nouă de Oncologie, realizată pe fonduri europene transfrontaliere. Numai că CJA a decis să folosească fondurile respective pentru modernizarea drumurilor judeţene. Totodată, în momentul în care s-a lansat ideea realizării unui spital nou, conducerea CJA de atunci, în frunte cu Nicolae Ioţcu, anunţa că transportul va fi asigurat prin curse regulate operate de Compania de Transport Public Arad, cu microbuze sau autobuze. Însă actuala conducere a CJA pare că nu ştie (sau a uitat) planul foştilor lideri şi ne spune că nu avem nici transport în comun şi nici coborâre de pe autostradă în… curtea noului spital. Aşa că renunţăm la proiect.

„Se are în vedere”

În documentul trimis de CJA spre redacţia noastră, spre finalul declaraţiei, informaţiile par să nu aibă legătură cu cererile noastre. „În proiectul iniţial se susţinea oportunitatea extinderii Spitalului Judeţean Arad cu un corp nou, acest proiect de investiţii fiind în continuare în atenţia Consiliului Judeţean Arad”, se arată în declaraţie, fără a se specifica ce corp, unde şi când va fi construit, ori din ce bani. Şi totul culminează cu o precizare venită de nicăieri, fără nicio legătură pe care să o vedem noi cu noul spital judeţean: „Un obiectiv în cadrul acestui proiect amplu îl reprezintă secţia TBC din Grădişte, într-o clădire construită de la zero”. Nu ştim exact ce au dorit să spună cei de la CJA prin această precizare, dar secţia TBC din Grădişte nu are şi nu a avut niciodată nicio legătură cu realizarea unui Spital Judeţean nou.