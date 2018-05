Administrator din Arad, rău platnic de patru ani de zile

Astăzi vă propunem un subiect demn de emisiunea marelui actor român de film și teatru Mitică Popescu – „D’ale lui Mitică” -, însă schimbăm decorul. De la sat venim la oraș. Este vorba de nouă familii ce locuiesc într-un imobil situat pe Bulevardul Revoluției, nr. 99. Problema se trage de la una din familii, ce refuză cu un stoicism de „invidiat” să își plătească cheltuielile ce însumează acum 4.441,98 de lei. Celelalte opt familii sunt exasperate: anul trecut au avut apa tăiată din cauza celui din urmă, care ne-a luat până și pe noi prin surprindere cu răspunsurile pe care ni le-a oferit.

Pe lângă acest aspect, reprezentantul celor opt familii, Tina Meșteroiu, ne spune că sunt terorizați de acest vecin care pare pus pe harță de fiecare dată când se intersectează cu el oricine din imobil. De cealaltă parte, cel arătat cu degetul, Lucian Dincea, este un cunoscut administrator de imobile din orașul de pe Mureș, având – după propriile-i declaraţii – peste 30 de imobile în administrare.

Probleme de 4 ani de zile

Reprezentantul celor opt familii, Tina Meșteroiu, ne spune că Lucian Dincea locuiește la mansarda imobilului și că motivul invocat de el pentru neplata cheltuielilor ar fi barul deschis la parterul clădirii, despre care spune că produce mult zgomot, fapt care îl deranjează. Vecinii fac cum pot, iau de unde pot bani, pentru a acoperi gaura produsă de acest administrator care, culmea, se ocupă tot de imobile.

„Eu administrez peste 30 de imobile”

Pentru a fi cât mai obiectivi, l-am contactat și noi pe Lucian Dincea pentru a-i oferi posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere în legătură cu nemulţumirile vecinilor săi. Însă discuția pe care am avut-o a fost una halucinantă. Am rămas cu impresia că bărbatul face totul din rea voință. După ce i-am explicat despre ce e vorba, Lucian Dincea ne spune: „Eu nu știu ca aici să fie asociație de proprietari. Dacă au dreptate, de ce nu mă dau în judecată? Eu administrez peste 30 de imobile, cu asta mă ocup. Vă pot da cazuri de astea câteva zeci. Înțelegeți? Ați avea subiecte să scrieți câțiva ani de zile”. Întrebăm încă o dată: „este adevărat că refuzați să plătiți suma de 4.441 de lei ce însumează cheltuielile neplătite pe o perioadă de patru ani de zile?”.

„Eu nu pot să vă spun nici că e adevărat, nici că nu e adevărat! Fiecare om poate să afirme ce vrea. Instanța de judecată este cea care hotărăște cine are dreptate. Eu nu pot să dorm noaptea, în speță vineri, din cauza zgomotului produs de acest bar. La poliție am sunat și degeaba, îmi spun că nu au ce să facă. Dacă credeți că acesta este un articol, faceți ce doriți. Dați drumul la articol, eu vă doresc succes”, încheie convorbirea Lucian Dincea.

Va plăti trei ani retroactiv

Pentru că am vrut să ajutăm într-un fel sau altul cele opt familii, am luat legătura cu Dorin Lupșe, președintele Uniunii Locale a Asociațiilor Locative din Arad. Poziţia domniei sale vizavi de acest subiect a fost una fermă. „Proprietarii, conform legislației în vigoare, dacă dețin părți comune, cum este în cazul lor, trebuie să se constituie în asociație de proprietari conform Legii 230/2007, fiind nevoie de jumătate plus unu care să fie de acord. Odată constituiți, acest domn Dincea, va avea obligații. Nu va mai avea numai drepturi. Va fi obligat să plătească cu trei ani în urmă după constituirea asociației. Cea mai importantă obligație a unui proprietar este aceea de a-și plăti contribuția cheltuielilor comune. Din păcate, acest domn, peste tot pe unde are imobilele, are probleme, cei din domeniu cunosc despre ce este vorba”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Dorina Lupșe.