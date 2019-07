Administrezi o companie? Apeleaza la serviciile oferite de un avocat de drept comercial si te vei bucura de cele mai eficiente solutii

Un avocat de drept comercial este obligat de legislatia in domeniu sa depuna toate diligentele in vederea apararii drepturilor si intereselor legitime ale clientului, in relatia sa cu terti sau in cadrul unui litigiu de natura comerciala. Clientii care apeleaza la serviciile specializate ale unui avocat in drept comercial pot fi persoane fizice, societati comerciale, institutii bancare, institutii de stat etc.

Iata ce atributii are un avocat drept comercial si cum te poate ajuta:

Iti va apara drepturile si interesele

Un avocat de drept comercial te va reprezenta si iti va proteja interesele legitime, in orice circumstanta. Acesta cunoaste bine legislatia din domeniu, prin urmare are capacitatea de a derula cu succes un litigiu comercial, cu scopul de a-ti apara drepturile si interesele in fata altor persoane fizice, persoane juridice, autoritati, institutii, instante de judecata sau a oricaror alti terti.

In plus, un avocat de drept comercial te va proteja de concurenta neloiala si se va asigura ca esti mereu protejat de legislatie.

Va solutiona rapid problemele

Un avocat de drept comercial va citi contractele, le va revizui, va realiza cereri cu caracter juridic, va redacta actele juridice, va asista si reprezenta juridic clientii in fata organelor de jurisdictie.

Iti va proteja business-ul

Majoritatea antreprenorilor se lasa purtati de val, atunci cand dau startul unei noi afaceri, fara sa ia in calcul ce s-ar intampla daca unul dintre asociati decide sa abandoneze business-ul. Un avocat de drept comercial iti poate proteja afacerea chiar si atunci cand un actionar major hotaraste sa iasa brusc din companie, fapt care poate ameninta integritatea afacerii si capacitatea ei de a mai functiona. Este important ca societatile cu capital limitat sa aiba contracte de vanzare sau acorduri de rascumparare a partilor sociale, fara complicatii juridice.

In concluzie, activitatea unui avocat de drept comercial inglobeaza totalitatea serviciilor de care are nevoie o companie, de la diverse spete juridice, servicii de asistenta, pana la reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata.

Alege sa faci o investitie pe termen lung in consultanta oferita de un avocat de drept comercial pentru a preveni problemele in activitatea companiei tale. Casa de avocatura NZA (Nicolescu, Zorin si Asociatii) se ghideaza dupa principiile New Law, o noua abordare orientata catre client. Un avocat de drept comercial care aplica principiul New Law le ofera clientilor mai multe beneficii decat un profesionist traditional, mai ales in privinta costurilor.

Daca iti doresti sa te bucuri de servicii mult mai dinamice si sa platesti doar pentru solutiile oferite, nu si pentru timpul acordat, asa cum se practica in abordarea clasica, alege sa fii reprezentat de un avocat de drept comercial care aplica principiul New Law. Specialistii NZA vor aborda problemele juridice dintr-o perspectiva inovatoare si moderna, iar tu vei primi cosultanta avizata pentru a rezolva cele mai complexe spete juridice din cadrul companiei tale.