Cu adevărat, Adrian Petre a explodat în toamna anului trecut. Nimeni nu se aştepta să marcheze atâtea goluri, mai ales că a jucat destul de puţin până în acest campionat. În plus, a fost eroul echipei Under 19, atât la finala Cupei României, cât şi în Supercupă.

Cel mai prolific an

Adrian Petre spune că 2016 a fost, indiscutabil, cel mai bun an al său. „Fără doar şi poate, anul trecut a fost cel mai bun an al carierei. Am câştigat Cupa României şi Supercupa, cu echipa Under 19, am evoluat tot mai des la prima echipă, iar apoi am marcat 18 goluri. Am spus, vara trecută, că o să explodez, dar – sincer – nici eu nu credeam că o să devin golgeterul ligii secunde, la mijlocul campionatului. Mă bazam pe calităţile mele, dar nu credeam că o să explodez chiar aşa” – spune Adrian Petre.

Umblă după recorduri

Pentru retur, Adrian Petre şi-a propus goluri şi promovare. „În primul rând, în retur vreau să devin golgeterul absolut al echipei UTA, de după Revoluţie, să-l întrec pe Călin Mariş, cu cele 22 de goluri marcate. Apoi, îmi propun să promovez cu UTA, suntem pe locul 2, depindem doar de noi, stăm la mâna noastră, aşa că totul e posibil” – ne-a declarat Petre.

S-a tot vorbit despre transferul său la Genoa, dar el nu s-a mai realizat. Petre explică: „UTA vrea să promoveze, iar eu sunt un jucător important. UTA nu-şi permitea să se despartă de golgeterul ei, nu putea să-l piardă acum”.

A glumit

Anul trecut, după ce a „rupt” porţile adverse, Adrian Petre a spus că cei mai buni atacanţi din Europa sunt el, Zlatan şi Aguero. „Am glumit, evident, am observat, însă, că unii au interpretat în fel şi chip. Vroiam doar să ştie lumea că am încredere în mine, că mă simt în stare de orice” – conchide Adrian Petre.