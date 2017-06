Adrian Todor: „Administrația Falcă își recunoaște incompetența în problema gestionării CET”

„Prin acest studiu, pe care primarul Falcă îl propune spre aprobare consilierilor municipali, se recunoaște tot ceea ce noi am arătat în ultimii doi ani și anume proasta gestionare a serviciului de alimentare cu energie termică, inclusiv a celor două CET-uri.

În studiul respectiv se recunoaște, în sfârșit, că CET-ul nu mai deține licență ANRSC, adică funcționează ilegal, ni se spune că nici în ziua de astăzi nu s-au preluat punctele termice, deși ne aducem aminte că în urmă cu șapte luni primarul Falcă a făcut un adevărat circ, spunând că această măsură trebuie aprobată de urgență în CLM, fiindcă altfel pierdem banii din Programul de cooperare româno-elvețian. Iată că ulterior n-a mai fost nicio grabă, astfel că nici astăzi acele puncte nu au fost preluate.

Din același studiu aflăm cât de păguboasă a fost ideea primarului Falcă de a diviza fostul CET, rezultând pierderi uriașe în urma acestei acțiuni, pentru ca acum să se ajungă la concluzia că cele două CET-uri trebuie să fuzioneze.

Autorii studiului susțin că una dintre marile probleme este cea a debranșărilor, așa cum am susținut și noi în repetate rânduri. Consilierii municipali PSD au încercat să vină cu o soluție la această problemă, majorarea subvenției, pentru ca prețul gigacaloriei să fie unul suportabil, iar oamenii să nu mai renunțe la serviciile CET. Din păcate, Falcă a respins această măsură, pentru ca nu cumva PSD să primească aprecieri din partea cetățenilor. Aceasta e gândirea unui om pentru care doar voturile sunt importante, nu și oamenii.

Tot din studiul respectiv aflăm că o cauză a dezastrului de la CET este lipsa investițiilor. În condițiile în care în ultimii doi ani, de la bugetul local s-au alocat zeci de milioane de euro CET-ului, în 2015 investițiile au fost de 150.000 de lei, adică vreo 35.000 de euro, iar în 2016 au ajuns la ZERO. Ce s-a întâmplat cu zecile de milioane de euro ? Cum s-a ajuns ca în 2017 să dăm subvenția pentru CET în avans, așa cum va propune același Falcă în următoarea ședință CLM ?

Modul în care au fost administrate cele două CET-uri aduce grave prejudicii arădenilor, nu doar prin prisma prețului mare la gigacalorie, ci și prin sumele imense de la buget care sunt pompate an de an pentru acoperirea pierderilor, generate de clientela PNL care se înfruptă din fondurile celor două centrale. Această situație trebuie urgent remediată, să nu ne trezim din nou în prag de iarnă că e nevoie de alte zeci de milioane de lei, pentru ca Aradul să nu rămână fără căldură. De aceea, solicităm primarului Gheorghe Falcă să rezolve de urgență preluarea punctelor termice. De asemenea, cerem primarului Gheorghe Falcă și conducerii CET să vină cu un plan de investiții care să fie pus imediat în aplicare. În plus, consilierii PSD vor iniția un nou proiect de hotărâre pentru majorarea subvenției, astfel încât prețul gigacaloriei să devină unul corect pentru cetățenii Aradului.

În perioada următoare, consilierii PSD vor iniția o serie de întâlniri pe tema CET, cu sindicate, reprezentanți ai CET și CET Hidrocarburi, pentru a se găsi cele mai bune soluții de redresare a celor două centrale“, susține deputatul PSD Arad Adrian Todor.