Adrian Todor, despre cine a îngropat fotbalul arădean

„Tupeul lui Gheorghe Falcă atinge cote alarmante. Nereuşitele pe care le înregistrează, din punct de vedere administrativ încearcă să le arunce pe umerii Guvernului PSD. Îi reamintesc lui Gheorghe Falcă faptul că Guvernul PSD a alocat judeţului Arad cu 85 de milioane de lei mai mult decât Guvernul Cioloş, prin Bugetul de Stat pe anul în curs. De asemenea, municipiul Arad a primit cu 40 de milioane de lei mai mult decât în urmă cu un an, atunci când la conducerea României se afla un guvern apropiat de PNL (Guvernul Zero). Gheorghe Falcă şi-a câştigat «renumele» de gropar al sportului arădean. Lucrările la stadionul UTA şi la bazinul de polo trebuiau finalizate de ceva vreme, însă incompetenţa şi-a spus şi de această dată cuvântul. Banii, la aceste două obiective, nu pot fi alocaţi din cauză că lucrările sunt întârziate, iar acest aspect nu ţine de Guvern, aşa cum vrea Falcă să îi prostească pe arădeni. Probleme serioase există şi la baza sportivă de pe Câmpul Liniştii, acolo unde vorbim despre chestiuni de ordin penal. Mai mult, chiar ieri, în şedinţa de consiliu local, Falcă şi PNL au decis să taie 2 milioane de lei de la această investiţie pe care nu reuşeşte să o termine. Presa a dezvăluit că studiul de fezabilitate a fost întocmit peste CF-ul unui proprietar, lucru ce arată amatorismul şi penalul situaţiei în care se află Gheorghe Falcă. Acesta s-a remarcat, în cei 13 ani în care a condus destinele Aradului, prin demolarea a trei stadioane de fotbal. În locul lor a pus hypermarket-uri şi un mall. Nu degeaba, la partidele de fotbal ale UTA-ei, suporterii arădeni îl apostrofează pe Falcă, nu PSD-ul sau pe mine. Din păcate, interesele personale au fost cele care l-au mânat în luptă pe actualul primar al Aradului, nicidecum interesele arădenilor. S-a supărat atunci când i-am spus că acţiunile întreprinse de el sunt cazuri pentru DNA, la fel cum este şi acest caz al bazei sportive de pe Câmpul Liniştii. Am mai spus-o şi o repet: DNA trebuie să se sesizeze în legătură cu matrapazlâcurile făcute de Gheorghe Falcă”, a declarat deputatul PSD Adrian Todor.