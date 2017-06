Adrian Todor: „Falcă vrea să dea salubrizarea, fără licitație și la prețuri duble, firmei de casă a PNL“

„Gheorghe Falcă a închis, astăzi, cercul unei afaceri care miroase urât a corupție și care a îngropat Aradul în gunoaie. De două luni suntem afectați de această afacere tipic pedelistă, prin care se încearcă sifonarea banului public, sub pretextul salubrizării Aradului. Două luni în care arădenii au de suferit din cauza gunoaielor pe care le întâlnesc la tot pasul. Abia acum, când Gheorghe Falcă pune pe masa consilierilor propunerea de a se încheia un contract fără licitație cu firma RER Ecologic Service Oradea, despre care presa a scris în nenumărate rânduri că aparține lui Cezar Preda, vedem de fapt ce s-a ascuns în spatele acestei afaceri. Practic, Falcă vrea să dea salubrizarea Aradului firmei de casă a PNL, fără licitație și la prețuri duble. Acesta a fost motivul pentru care nu a mai prelungit contractul cu firma care s-a ocupat până acum de salubrizare, fiind dați afară peste 100 de angajați arădeni. Tot din acest motiv, s-a făcut tot posibilul ca licitația pentru salubrizare să fie anulată și s-a reușit. Mai apoi, s-a mimat că acest serviciu va fi încredințat Gospodăririi Comunale, pentru ca acum să ni se spună ceea ce noi am afirmat timp de două luni: Gospodărirea Comunală nu are licență, dar nici personalul și utilajele necesare prestării unui astfel de serviciu.

Toate aceste acțiuni au avut ca singur scop final încredințarea serviciului de salubrizare către RER Ecologic Service Oradea, o firmă care nu a reușit să câștige licitația organizată de Primăria Arad, dar iată că i se dă pe tavă acest serviciu, la prețuri duble față de cele practicate de Gospodărirea Comunală. Întreaga mascaradă ne arată că primarul Falcă a minnţit în această perioadă, cu un scop precis și extrem de profitabil, pentru clientela PNL”, declară deputatul Adrian Todor.