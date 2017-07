Adrian Todor: „Guvernul PSD a alocat 644 de milioane Aradului, în timp ce Guvernul Cioloș ne-a dat ZERO lei“

„Primarul Falcă ne arată încă o dată că nu dă doi bani pe arădeni și este interesat doar de imaginea PNL și de cariera sa politică. Faptul că Guvernul României a alocat prin PNDL 644 de milioane de lei Aradului, cea mai mare sumă primită de județul nostru de la București din 1990 și până în prezent, îl deranjează foarte mult pe Gheorghe Falcă, care își vede pusă în pericol poziția virtuală de unic aducător de bani de la București, cum singur s-a autointitulat, lipsit de modestie, în ultimii ani. Iată că lucrurile nu stau deloc așa, iar PSD alocă Aradului mai mulți bani decât au adus toate guvernele de dreapta la un loc. Falcă își dă acum arama pe față, arătând că de fapt n-ar fi dorit să vină acești bani la Arad, pentru a putea ataca în continuare parlamentarii PSD. Falcă este tot mai îngrijorat, după ce municipiului i s-au alocat 37 de milioane de lei pentru reabilitarea unităților de învățământ. Având în minte doar interesul politic, edilul nu poate să nu se îngrijoreze când știe că el a reușit în 13 ani de mandat să reabiliteze un singur colegiu din municipiu, este vorba de Colegiul „Moise Nicoară“, în timp ce acum, Guvernul, printr-o singură alocare de fonduri, va reabilita două colegii, Elena Ghiba Birta și Economic. Președintele PNL Arad iese la atac, încercând să minimalizeze alocarea celor 644 de milioane de lei către județul Arad în speranţa ca sprijinul pe care Guvernul României îl acordă administrațiilor locale arădene să treacă neobservat, cu ajutorul propagandei de doi bani a uriașului aparat plătit din fonduri publice. Șansele ca arădenii să fie prostiți din nou cu aceeași gargară electorală sunt ZERO, așa cum ZERO au fost și fondurile pe care Falcă, Cionca și acoliții lor au reușit să le atragă de la Guvernul Cioloș, pe care l-au sprijinit cu atâta slugărnicie. Nu am auzit anul trecut ca vreun politician de la PDL Arad, ascuns sub denumirea PNL, să critice Guvernul Cioloș pentru că a alocat ZERO lei Aradului în 2016, în schimb observăm că actualul Guvern PSD este înfierat de Falcă și ai lui, cu mânie proletară, pentru că finanțează investiții în valoare de 644 de milioane de lei în județul nostru. Demagogia ieftină promovată de Falcă&co prin tot felul de mijloace de informare plătite din bani publici nu mai poate avea niciun efect asupra arădenilor, care constată diferența uriașă dintre cele două guverne. Până la urmă, Guvernul Tudose a alocat 644 de milioane Aradului, în timp ce Guvernul Cioloș ne-a dat ZERO lei. Nu e cam mare diferența, Gheorghe Falcă ?“, a mai spus Arad Adrian Todor.