Adrian Todor: „Protejatul SISTEMULUI, Gheorghe Falcă, a ajuns să lupte împotriva penalilor“

În opinia sa, Falcă „beneficiază de protecție în fața legii de ani de zile, pentru simplul fapt că e fin al fostului preşedinte Traian Băsescu, prieten al generalului SRI Florian Coldea, general al cărui naş este nimeni altul decât viceprimarul Aradului, Călin Bibarţ”.Todor mai spune că „pe numele primarului Gheorghe Falcă există nenumărate plângeri penale, pentru fapte mai grave decât cele pentru care alţi politicieni au fost puşi sub acuzare, plimbaţi cu cătuşe prin faţa camerelor de luat vederi, arestaţi, iar unii chiar condamnaţi. Dar el e protejat, așa că plângerile respective sunt bine ascunse, prin sertare”. Deputatul PSD reia deja arhicunoscutele acuze la adresa lui Falcă : băncile și coșurile de gunoi de pe Mețianu,serviciile publice concesionate fără licitaţie firmelor considerate „de casă” ale PNL, falimentul CET Arad etc.

„Probabil pentru că se bucură în continuare de protecția acestui SISTEM tot mai șubred, Falcă își permite să facă astfel de gesturi care provoacă efectiv greață oricărui cetățean onest, care știe ce fel de politician este primarul Aradului, care știe cum se sifonează an de an banul public la Primăria Arad sau cum s-a îmbogățit peste noapte acest Dinu Păturică al zilelor noastre, care a venit la primărie cu datorii la întreținere și pleacă acasă, sau în altă parte, cu conturi pline, case, apartamente și mașini de lux. Să semnezi această inițiativă este încă o dovadă de ipocrizie din partea lui Falcă, președintele celei mai corupte filiale PNL, care a avut un președinte de Consiliu județean condamnat pentru trafic de influență, plus alți trei primari liberali condamnați definitiv pentru luare de mită“, conchide Adrian Todor.