Adrian Țolea (PNL): „Guvernul Dragnea, indiferent de numele premierului, îşi arată limitele incompetenţei”

„Aici nu e vorba de Guvernul Grindeanu, de Guvernul Tudose sau de orice alt premier care va veni, ci de Guvernul Dragnea, cel care conduce, de fapt, România. Guvernul Dragnea urmăreşte fidel principiile lui Murphy, adaptate. Conform unuia dintre ele, fiecare om, în acest caz Guvern, se manifestă până la limita incompetenţei sale. Acum, după şase luni de guvernare, într-un bilanţ intermediar, vedem foarte multe promisiuni şi foarte puţine realizări. Se promit salarii mari dar nu se asigură şi suportul financiar necesar. În plus, se blochează angajările, deşi declarativ s-a dat libertate administraţiilor locale de a-şi organiza activitatea, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi. Pe scurt, sub impresia unei descentralizări, când vine vorba de obligaţii, Guvernul Dragnea întăreşte centralismul, îngustează actul decizional, întărind ideea de partid-stat”, afirmă Adrian Ţolea.În plus, la această evaluare se adaugă şi incapacitatea guvernării de a echilibra balanţa venituri-cheltuieli, Executivul fiind tributar la capitolul „colectări” la bugetul de stat.

„În condiţiile în care românii sunt buni contribuabili, un bilanţ total negativ la jumătatea execuţiei bugetare ne arată un guvern incompentent, condus de un partid incompetent, în fruntea căruia tronează un premier din umbră, la fel de incompetent. Din păcate, incompetenţa guvernării PSD îşi arată deja efectele, iar procesul este ireversibil”, a completat Adrian Ţolea, consilier judeţean PNL.