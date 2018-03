Adunare europeană la Arad: 140 de oficiali vin în municipiu!

Peste 140 de oficiali prezenţi la Arad vor dezbate teme privind economia şi dezvoltarea regională, politica socială şi sănătatea publică, cultura, educaţia şi tineretul. „Aradul este gazda unui eveniment de dimensiune europeană, pentru succesul căruia muncesc funcționarii din Consiliul Județean, în colaborare cu echipa de lucru de la Primăria Municipiului Arad. Așteptăm de la acest eveniment vizibilitate și o cunoaștere mai bună a proiectelor europene ale județului nostru”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Cu ocazia Reuniunilor Plenare de Primăvară, din Arad, membrii celor trei comisii tematice vor decide asupra a ceea ce ar dori să dezvolte împreună şi asupra modului în care vor influenţa iniţiativele regionale prin intermediul reţelei. Acţiunile pe care membrii le pot implementa prin intermediul comisiilor sunt diverse: dezvoltare de proiecte, organizare de ateliere de lucru, seminarii, conferinţe internaţionale, vizite de studiu, evenimente de brokeraj, mic dejunuri informative, webinare, colectare de bune practici, elaborare de rapoarte politice în baza experienţei regiunilor etc. Deoarece aceste subiecte sunt destul de largi, numeroase arii politice pot fi abordate în cadrul diferitelor Comisii.

Cele trei reuniuni plenare se vor desfăşura separat şi consecutiv, astfel încât membrii pot participa la toate reuniunile, permiţând sinergii şi cooperare între Comisii.

Membrii Reţelei Regionale a Tinerilor ARE, ai programelor Academia de Vară şi Eurodyssey sunt invitaţi să se alăture procesului, pentru a putea oferi idei privind modul în care activitatea lor ar putea fi integrată şi ar putea alimenta activităţile Comisiilor.

„Comisiile ARE reprezintă coloana vertebrală a activităţii reţelei. Sunt locul unde schimbul de cunoştinţe şi de experienţe are loc şi unde se conturează noi colaborări. În acest scop, membrii Comisiei se reunesc de cel puţin două ori pe an, cu ocazia plenarelor de Primăvară şi de Toamnă. Sunt organizate ateliere de lucru, împreună cu reuniuni statutare, pentru a aprofunda subiecte specifice şi a identifica arii pentru inovare politică. Prin acest schimb de experienţă, inclusiv de bune practici, membrii ARE se angajează într-un proces de învăţare reciprocă”, a declarat Andrei Ando, director executiv al Direcţiei Comunicare şi Strategii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.