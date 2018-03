Adversar bun pentru refăcut moralul

Clasate pe locul 11 în Seria B – din 12 participante active – fetele de pe Crișul Alb întâlnesc „lanterna roșie”, ACS Odorheiu Secuiesc, fără punct reușit în acest sezon, mai mult cu minus 7 puncte în ierarhie, penalizare primită pentru nerespectarea cerințelor privind dubla legitimare și cerințele de vârstă. Arădencele au ocazia, pe parchetul Polivalentei de pe Mureș, să întrerupă seria de patru înfrângeri consecutive.

Disputa a fost amânată la cererea vizitatoarelor, care în weekend au fost implicate în competiții la nivel juvenil. În celelalte meciuri ale rundei: Olimpic Tg. Mureș vs. Dacia Mioveni 26-27, FC Argeș vs. CSU Reșița 22-23, CSU Oradea vs. SCM Timișoara 30-34 și Corona Brașov II vs. Național Rm. Vâlcea 26-32.