Aeroportul mai cere un milion de lei de la CJA

Consiliul Județean Arad s-a întrunit în ședință extraordinară marți, 16 octombrie, unul dintre punctele de pe ordinea de zi referindu-se la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul în curs. Una dintre rectificări a fost realizată la solicitarea Aeroportului Arad, care a mai cerut un milion de lei Consiliului Județean, fonduri necesare pentru funcționarea aerogării până la sfârșitul anului. Întrebat de consilierii județeni din PSD care este scopul acestei rectificări și de ce mai are aeroportul nevoie de bani, președintele CJA, Iustin Cionca, a declarant că “la începutul anului, când a fost întocmit bugetul, Aeroportul Arad a solicitat un buget de zece milioane de lei. Nu am avut fondurile necesare pentru a asigura banii ceruți de aeroport, așa că a fost aprobat un buget de 5,4 milioane de lei. Acum, banii s-au terminat. Aeroportul mai are nevoie de un milion de lei pentru plata salariilor angajaților și pentru rezolvarea unor neconformități care trebuie remediate cât mai repede”. După ce au fost oferite aceste explicații, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și adoptat în unanimitate.