AFIR, trei vizite în judeţul Arad!

Arad. O plantație de căpșuni, un cămin cultural renovat și o fermă de ovine. Aceasta au fost țintele arădene ale directorului general AFIR, Adrian Chesnoiu, directorul adjunct din cadrul Autorităţii de Management al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Carmen Boteanu, ale directorului general adjunct AFIR, Infrastructură, Leader și Investiții Non-Agricole, Eugen Popescu, directorul general adjunct al CRFIR 5Vest, Iulian Bucătaru, însoțit desigur de gaza arădeană, Adrian Nogea, directorul OJFIR Arad.

Prima oprire în “drumul banilor” a celor de la minister a fost la un proiect finanțat prin PNDR 2014-2020 care viza realizarea unui noi plantații de căpşuni: „Extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi plantaţii de căpşuni în solarii, în cadrul SC Iama Agri&Co SRL”. Valoarea totată a proiectului a fost de 5,8 milioane de lei (adică undeva la 1,2 milioane de euro), din care valoarea eligibilă a proiectului a fost de 4,6 milioane de lei (adică 1 milion de euro). Data depunerii cererii de finanţare a fost făcută pe 9.11.2016, data contractării a fost 2.11.2017 iar, în acest moment, proiectul se află în stadiu de realizare de 78%. Proiectul a vizat înfiinţarea unei noi culturi de căpşuni în spaţii protejate de circa 8.000 mp, precum şi construirea drumului de acces, asigurarea de utilităţi, realizare de platforme betonate şi împrejmuite etc.

Următoarea oprire a delegaţiei în judeţ a fost la Căminul Cultural din Miniş, un alt proiect finanţat prin PNDR 2014-2020. E fost vorba aici de „Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Miniş, comuna Ghioroc, judeţul Arad”, un proiect în valoare totală de 690,8 mii lei (152,6 mii euro), din care valoarea eligibilă a fost de 593,4 mii lei (131,1 mii euro). Cererea de finanţare a fost depusă de primarul comunei Ghioroc, prezent desigur la vizită, în data de 30.10.2015, contractarea s-a făcut pe 6.12.2016 iar proiectul a fost finalizat pe 10.08.2018. Au avut loc: reamenajarea spaţiului interior, realizarea de grupuri sanitare, redimensionarea golurilor pentru optimizarea circulaţiei, refacerea termoizolaţiei planşeului peste parter, realizarea termosistemului pe faţadele exterioare, schimbarea învelitorii, consolidarea grinzilor de planşeu etc. Vizita a fost cu atât mai oportună cu cât chiar în ziua cu pricina urma să aibă loc aici un bal al bobocilor, căminul dovedindu-şi astfel, încă o dată, utilitatea.

Ultima oprire a mai marilor agriculturii a fost la cel mai valoros dintre proiectele alese în cadrul vizitei: proiectul finanţat pin PNDL 2014-2020 „Înfiinţare fermă de ovine de către SC Mariland Dom SRL în localitatea Chişineu Criş, judeţul Arad”. Valoarea totală a acestui proiect a fost de ceva peste 9 milioane lei (2 milioane euro), iar valoarea eligibilă a contractului de 7,1 milioane lei (1,5 milioane euro). Cererea de finanţare a fost depusă de firmă la 15.10.2015, contractul a fost semnat la data de 9.08.2016 iar proiectul a fost finalizat pe 10.09.2018. S-a pus pe picioare, ca atare, una dintre cele mai moderne ferme de creștere și îngrășare ovine, în patru cicluri pe an, a câte 4.800 capete/ciclu, cu un sistem modern, semiautomatizat, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de creștere a ovinelor cu un consum minim de resurse și costuri. Au fost create două adăposturi pentru ovine în stabulație permanentă, cu spații distincte pentru odihnă/pentru mișcare și alee de furaje. La toate acestea s-a adăugat achiziționarea de dotări și echipamente necesare desfășurării activității mai sus menționate, racordarea la utilități, amplasarea unui fânar, construirea de șopron pentru utilaje, de platforme pentru depozitarea dejecțiilor solide și a unui bazin pentru dejecții lichide etc.

Ocazie pentru discuţii

Nu a fost însă vorba despre o simplă vizită de lucru în care au fost bifate proiectele pe care AFIR le-a finanțat, ci a fost șansa beneficiarilor de a spune problemele pe care le-au întâmpinat, neajunsurile, planurile de viitor, ce ar mai vrea să facă dacă ar mai fi bani etc.

De cealaltă parte, reprezentanții ministerului au avut și ei ocazie să spune problemele pe care le întâmpină finanţatorul, problemele instituţiilor publice în relaţia cu beneficiarii, planurile de viitor, liniile care vor fi finanţate etc. Toate sub privirile vigilente dar calde ale lui Adrian Nogea, afla la el acasă între proiectele arădenilor.

În loc de concluzie

Una dintre concluziile unei vizite ca acestea, printre proiecte finanţate de PNDL ar putea fi cea exprimată de primarul din Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan: „200 de ani ne-ar trebui ca să facem ce am făcut aici, dacă ar fi pe banii noştri”.