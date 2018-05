AG Weinberger, răspunzător de o situație muzicală excepțională în Flex

“Muzici făcute manual, organic și fără păcăleli” a promis propovăduitorul blues-ului autentic american pe pământ românesc. Ajuns și în Arad, a continuat misiunea sa de a scoate blues-ul din umbră pentru a-l aduce în sufletele și pe buzele publicului larg. În Club Flex, chiar asta s-a întâmplat: selecta audiență a fost purtată notă cu notă prin compoziții recreate în stil propriu de la legendarii Lionel Hampton, T-Bone Walker, Muddy Waters sau Benny Golson și a cântat refrenul “Pepito” pe mai multe voci, sub îndrumarea profesorului Attila Weinberger.

Formula de band cu care artistul orădean bate meleagurile în lung și-n lat oferind experiențe muzicale de neuitat îi include pe Zsolt Szabo – pian, claviaturi, Virgil Popescu – bas, voce și Titi Herescu – tobe, voce.

Fanii arădeni au avut posibilitatea ca la final de eveniment să achiziționeze două dintre albumele semnate de Weinberger- ”Nashville Calling”(album înregistrat şi produs integral în SUA, ce a fost propus pentru nominalizare la Premiile Grammy!! la șapte categorii printre care categoriile “albumul anului” şi “cel mai bun album de blues contemporan”) și “Mighty Business” (o selecție dintr-un concert din 2009 de la Hard Rock Cafe din București).

Cine e A.G.?

Când spui blues în Romania, spui negreșit AG Weinberger sau Mr. Blues, așa cum mai este el cunoscut. La noi a devenit cult pentru acest stil de muzică prea putin promovat și e un valoros artist român cu succese remarcabile în peisajul muzical internațional, cu precădere în Statele Unite ale Americii. Să amintim câteva dintre ele: este singurul artist de blues şi jazz din România selectat pentru nominalizare la 7 categorii la Premiile Grammy; e membru votant al instituţiei NARAS (National Academy for Recording Arts and Science), un organism care decernează premiile Grammy; în 2011 a fost decorat de către Președinția României cu ”Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler” ce i-a fost oferit în semn de apreciere pentru cariera muzicală deosebită și pentru eforturile constante de a descoperi și de a promova noi talente; în 1996 a lansat primul album de blues din România- „Good Morning, Mr. Blues”; începând cu 2011 a fost realizatorul şi gazda celei mai dulci emisiuni- „Acadeaua” de pe TVR2. Și a fost vineir la Flex. Oh, yeah!

GALERIE FOTO