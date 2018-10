Agenţi agresaţi de puşcăriaşi în Penitenciarul Arad

Meseria de agent de penitenciar nu este una uşoară. Iar mărturie stau întâmplările care se petrec frecvent în Penitenciarul Arad. De la începutul anului şi până în prezent, cinci agenţi au fost victime ale puşcăriaşilor pe care îi păzesc. De la înjurături la ameninţări, de la scuipături la agresiuni fizice, toate le-au îndurat cei care lucrează în închisoarea din oraşul nostru. Am solicitat reprezentanţilor Penitenciarului Arad o statistică exactă a cazurilor de ultraj înregistrate pe parcursul acestui an în unitatea din Arad. Iar răspunsul primit arată cât de periculoasă este meseria celor din închisoare, dar şi cât de agresivi sunt deţinuţii închişi la Arad. O faptă de ultraj a fost înregistrată în luna februarie, respectiv exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului şi atitudine necuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact. „În data de 01.02.2018, în jurul orei 14:20, deţinutul S.M. aflat în curtea de plimbare a adus injurii agentului însoţitor. Ulterior, a fost adus pe secţia de deţinere, iar după trecerea de grilaj a deţinutului, agentul însoţitor a încercat să dialogheze cu aceasta, observând starea de agitaţie a deţinutului. Însă deţinutul S. M. l-a lovit prin grilaj pe agent, cu palma în zona feţei”, ne-a declarat Ionel Iovescu, purtător de cuvânt al Penitenciarului Arad.

În luna iunie a acestui an au fost înregistrate două fapte de ultraj, respectiv ameninţarea personalului şi atitudine necuviincioasă faţă de personal. „În data de 04.06.2018, în jurul orei 11:00, deţinutul N.C. i-a adus injurii, ameninţări şi l-a scuipat pe agentul supraveghetor din cadrul secţiei. În data de 30.06.2018, în jurul orelor 7:00, deţinutul R.D. a adresat injurii medicului stomatolog şi i-a aruncat violent pixul în faţă”, ne-a explicat Iovescu.

Şi în luna iulie au fost sesizate tot două acte de ultraj în Penitenciarul Arad. De această dată, vorbim din nou despre violenţă, infracţiunea comisă de doi puşcăriaşi fiind încadrată la exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului şi atitudine necuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact. „În data de 19.07.2018, în jurul orelor 16:30, deţinutul D.D. nu a vrut să intre în camera de deţinere, manifestând o atitudine necuviincioasă, injuriile aduse fiind surprinse şi pe imaginile video. Ulterior, deţinutul mai sus menţionat împreună cu supraveghetorul secţiei s-au deplasat către biroul supraveghetorului, pentru ca deţinutul, la solicitarea lui personală, să scrie o declaraţie. În faţa biroului, deţinutul D. D. îl împinge pe supraveghetorul secției pentru a intra primul în birou. În data de 30.07.2018, în jurul orelor 12:41, camerele de supraveghere mobile au surprins momentul în care deţinutul C.D. a scos coada de matură pe vizeta camerei de deţinere şi a încercat să lovească supraveghetorul secţiei cu aceasta”, ne-a explicat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Arad. Deţinuţilor în cauză li s-au aplicat sancţiuni disciplinare şi, în toate cele cinci cazuri menţionate, au fost sesizate organele de cercetare penală.

Lipsă de personal

Potrivit reprezentanţilor închisorii din oraşul nostru, multe dintre faptele prezentate mai sus se datorează, în parte, lipsei de personal din Penitenciarul Arad. „Facem precizarea că un factor determinant în stăpânirea stării de spirit în rândul deţinuţilor îl constituie resursa umană. Din această perspectivă, unitatea noastră se confruntă cu un deficit de personal de aproximativ 20 la sută din numărul prevăzut în statul de organizare, aspect care se resimte, în principal, la nivelul sectorului operativ”, a mai declarat Ionel Iovescu. Totuşi, acesta spune că incidentele de acest gen sunt tratate cu maximă severitate, totul pentru ca deţinuţii să respecte regulile din penitenciar. „Asigurăm însă opinia publică că, atât la nivelul conducerii Penitenciarului Arad, cât şi la nivelul tuturor funcţiilor de execuţie, cadrele aflate în serviciu manifestă toleranţă zero în raport de comportamentele agresive sau încălcările regulamentelor în vigoare. Orice astfel de incident este tratat cu maximă severitate, având consecinţe importante pe termen lung pentru cei care le inițiază”, a precizat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Arad.