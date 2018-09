Agromalim: o ediție record cu peste 280 de expozați

Cu o experienţă şi tradiţie de 28 de ani în organizarea evenimentelor agricole, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad propune şi în acest an o ediţie specială pentru unul dintre cele mai importante evenimente în domeniul agriculturii din România – a 29-a ediţie a târgului internaţional de agricultură, industrie alimentară şi ambalaje Agromalim.

Ediţia din acest an va avea loc în perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad şi va reuni peste 280 de expozanți din 11 țări: România, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia.

Pe tot spațiul Expo Arad, companii și producători agricoli vor expune tehnologii, mașini și utilaje agricole, inputuri pentru fermele vegetale, sisteme de creștere și furaje pentru animale, medicamente și instrumentar veterinar, echipamente pentru industria alimentară, produse agroalimentare, tehnică de ambalare, servicii de consultanță, reviste, cărți și cataloage de specialitate. Oferta acoperă nevoile tuturor fermierilor, indiferent de tipul și mărimea exploatației.

Parcare cu 400 locuri

„Agromalim este un eveniment în permanentă ascensiune. An de an căutăm soluții pentru extindere și pentru a putea oferi cele mai bune condiții de expunere și prezentare. Anul acesta avem un nou spațiu de parcare amenajat, de 400 de locuri. Îi așteptăm pe arădenii interesați să vadă ultimele evoluții tehnologice și dinamica procesării produselor agricole”, punctează Gheorghe Seculici, președintele CCIA Arad.

Cu 15% mai mult

„Față de ediția din 2017, în acest an avem o creștere a spațiului expozițional cu 15%. Practic, la ediția din 2018 am închiriat tot spațiul disponibil de la Expo Arad. Dacă anul viitor vom avea cereri suplimentare, am putea spune că vom avea o problemă. Dar așteptăm să vedem ce impact va avea ediția din acest an. Față de anii precedenți, avem expozanți pentru toate tipurile de fermieri – de la utilaje pentru culturile mici, pentru pomiculturi, la utilaje pentru cultirile de mii de hectare”, a punctat Cimi Enache, managerul de eveniment. În ceea ce privește programul conex al târgului, acesta este extrem de complex, cuprinzând dezbateri, instruiri și prezentări dintre cele mai diverse pentru toți fermierii interesați.

Program de vizitare

* Joi, 13 septembrie: 11:00 – 18:00

* Vineri, 14 septembrie: 10:00 – 18:00

* Sâmbătă, 15 septembrie 10:00 – 18:00

* Duminică, 16 septembrie, 10:00 – 16:00