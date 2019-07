Ai nevoie de implanturi dentare? Iata ce avantaje iti ofera cea mai moderna tehnica de a inlocui dintii lipsa

Din motive estetice sau de sanatate, dintii lipsa reprezinta o adevarata problema care nu trebuie neglijata, iar implanturile dentare sunt o solutie la care poate apela oricine.

Ce este un implant dentar?

Pacientii care vor sa isi puna implanturi dentare trebuie sa stie ce se va intampla atunci cand vor ajunge la cabinetul stomatologic. Medicul va introduce in osul maxilar un surub din titan sau material biocompatibil cu scopul de a inlocui unul sau mai multi dinti, in functie de nevoile pacientului. Astfel, implantul va fi integrat in os, devenind o radacina artificiala care va sustine bontul si coroana dentara.

De ce sa alegi implanturi dentare?

Cel mai mare avantaj al implantului dentar este faptul ca ajuta la conservarea osului, iar acest fapt are impact, atat asupra sanatatii orale, cat si asupra aspectului estetic al fetei.

Beneficiile pe care le aduc implanturile dentare pacientilor dureaza, de obicei, o viata. In plus, daca alegem implanturi dentare, vom observa ca sunt mult mai usor de ingrijit, deoarece pot inlocui separat fiecare dinte, iar igienizarea in jurul lor este mai eficienta. Nu veti avea niciun fel de dificultati si puteti peria sau folosi ata dentara in jurul unui implant dentar, la fel cum procedati si in cazul dintilor naturali.

In plus, implanturile dentare au o durata de viata mult mai ridicata in comparatie cu alte solutii stomatologice de inlocuire a dintilor lipsa, imbunatatind, in acelasi timp, dictia. Rezistenta in timp a implanturilor dentare difera in functie de pacient si este, in general, influentata de mai multi factori.

De o importanta majora este osul care sustine implantul dentar. Pentru a ne bucura de el toata viata, volumul osului in care este inserat implantul dentar trebuie sa ramana acelasi. Atunci cand trece o perioada mai lunga de la extractie, iar osul deja s-a resorbit, volumul osos va fi refacut, dar osul de aditie nu va avea aceleasi proprietati ca si osul natural si exista riscul ca in timp sa se resoarba.

De asemenea, ingrijirea orala este extrem de importanta. Cand apelam la implanturi dentare, trebuie sa fim constienti de faptul ca ele fac parte din corpul nostru si ca vor fi mai sensibile decat dintii naturali. De aceea, este necesar sa ne curatam dintii de doua ori pe zi, fiind atenti sa nu lezam gingia. Pentru o curatare mai eficienta, putem apela la dusul bucal, deoarece ne va ajuta sa ajungem la zonele greu accesibile dintre coroana si implant.

Persoanele care au implanturi dentare trebuie sa isi faca un control periodic la 6 luni de zile. Medicul implantolog va vedea evolutia osului din jurul implantului dentar, cu ajutorul unei radiografii.

Pacientii care sufera de boli, precum diabetul sau osteoporoza, trebuie sa tina sub control aceste afectiuni, deoarece pot afecta in timp calitatea osului in care implantul este inserat, conducand la pierderea lui.

