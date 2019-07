Ai nevoie de servicii SEO? Iata 4 sfaturi de care sa tii cont pentru ca investitia ta sa fie una eficienta

SEO poate fi o componenta cheie daca vrei sa iti cresti vizibilitatea si notorietatea brandului tau in online. Totodata, pe termen lung iti poate aduce cel mai mare ROI dintre toate instrumentele de marketing online.

Pentru a te asigura ca obtii maximum de beneficii de pe urma investitiei tale, este important sa ai in vedere urmatoarele lucruri:

1) Determina care este scopul pentru care ai nevoie de servicii SEO

Inainte sa incepi colaborarea cu o agentie, trebuie sa stii foarte clar care sunt obiectivele tale de business in ceea ce priveste conversiile, vanzarile si strategia generala de marketing a afacerii tale.

Daca site-ul tau a atins un nivel satisfacator de trafic si conversii, serviciile SEO te vor ajuta sa generezi trafic organic nou, care va duce la cresterea numarului de clienti si a ratei de conversie.

Pe de alta parte, daca scopul tau se rezuma doar la construirea de brand awareness, o agentie care ofera servicii SEO te poate ajuta sa targetezi mai eficient potentialii clienti, cu ajutorul unei strategii solide de cuvinte cheie si optimizarea continutului de pe retelele de socializare.

2) Alege o agentie care pune accentul pe o experienta pozitiva a utilizatorului

O agentie care ofera servicii SEO la un nivel profesionist va lua intotdeauna in calcul experienta utilizatorului atunci cand va concepe strategia de optimizare a site-ului tau. Oferind vizitatorilor o experienta cat mai placuta pe site si un drum cat mai usor si rapid catre plasarea unei comenzi, iti vei creste conversiile si profitul. De altfel, experienta utilizatorului este un factor de pozitionare de maxima importanta pentru algoritmii Google.

3) Asigura-te ca specialistii care iti ofera servicii SEO au experienta in generarea de conversii

Conversiile se refera la vanzari, abonari la newsletter, share-uri pe retelele de socializare, crearea unui cont de utilizator pe site etc. Orice fel de “tranzactie” (financiara sau informationala) poate fi considerata drept conversie. Pentru ca investitia ta in servicii SEO sa fie una profitabila, acestea trebuie sa aduca in mod obligatoriu si o crestere a ratei de conversie.

4) Asigura-te ca agentia la care apelezi este la curent cu cele mai noi tehnici si tendinte in SEO

O agentie care ofera servicii SEO ireprosabile este intotdeauna la curent cu ultimele schimbari si trenduri din domeniu. Avand in vedere ca Google isi actualizeaza periodic algoritmii, este important ca strategia creata si implementata pentru site-ul tau sa includa tehnici de actualitate, care sa aduca rezultate concrete.

