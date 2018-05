Ajutați copiii cu diabet din Arad! 1.000 de euro costă un singur kit de monitorizare a glicemiei

Din păcate, din ce în ce mai mulți copii se îmbolnăvesc de diabet de tip 1, care este o boală autoimună. Încă nu se cunosc cauzele apariției diabetului la copii, oamenii de știință încă cercetează acest aspect. Cert este că acești copii trăiesc lângă noi cu o boală tăcută ce îi mutilează pe interior! Evenimentul caritabil face posibil ca banii donați să fie folosiți pentru achiziționarea unui kit de monitorizare a diabetului, kit care permite părinților să vadă în timp real nivelul glicemiei copilului lor.

Au colectat 4.600 de lei

Dar haideți să vorbim despre bani! Un kit de start, care ajută la monitorizarea glicemiei în timp real costă aproximativ 1.000 de euro. Ca și consumabile sunt senzorii de monitorizare a glicemiei, care costă 60 de euro și trebuie achiziționați la fiecare 14 zile. Cu ajutorul campaniei de anul trecut, a fost ajutat copilul arădencei care în acest an a realizat această campanie. La evenimentul caritabil a fost colectată suma de 4.600 de lei, ceea ce înseamnă că un alt copil din Arad va putea beneficia de acest kit.

Campaniile vor continua

Inițiatoarea proiectului de la Sala Polivalentă, mămică a unui copil care suferă de diabet de tip 1, Dorina Sîrbu, spune că nu se va opri aici. Vor urma și alte campanii pentru a ajuta cât mai mulți copii. „Mulțumesc din suflet administrației Sălii Polivalente, Real Arad, Gym 4 You – Arad prin instructorii Daniela Amza, Andreea Clej, Iuliu Jalcogzi, în frunte cu Diana Popa, pentru dăruire și implicare, dar și celor care și-au luat din timpul lor și au venit să ne susțină. Bineințeles proiectul «Da şi eu pot!» nu se termină aici. Pe cei care vor să ne susțină îi invităm să ne viziteze pe site-ul www.dasieupot.ro sau pe pagina de facebook cu același nume. De asemenea, arădenii care vor să ne ajute în continuare pot dona sume de bani la urna instalată la Real, pe Calea Radnei. Diabetul nu doarme, nu ia pauză și nu pleacă în vacanță. Ajută-ne să putem să îi ajutăm!”, ne spune Dorina.

2.688 de înțepături pe an!

„Da și eu pot” este un proiect inițiat de doi oameni obișnuiți, Gabriela-Elena și Cristian Airinei, din credința că viața oamenilor din România se poate schimba, atâta timp cât lupți pentru cauza în care crezi. Gabriela-Elena Airinei a fost diagnosticată cu diabet de tip 1 în anul 2002, an din care a început lupta ei: 4 înțepături zilnic pentru monitorizarea glicemiei și alte 4 pentru administrarea insulinei; mai bine de 2.920 de înțepături într-un an! După 15 ani de diabet și peste 43.800 de înțepături, Gabriela s-a întrebat cum suportă un copil toată această suferință, mai ales că, în cazul copiilor, pot fi și 10 înțepături într-o zi doar pentru măsurarea glicemiei și alte 5 pentru administrarea de insulină. La fiecare mic dejun, prânz sau cină, copiii cu diabet trebuie să-și măsoare glicemia și să-și administreze insulină. În fiecare zi, adică 2.688 de înțepături pe an. Pentru reducerea înțepăturilor zilnice și într-o monitorizare continuă este nevoie de kitul de monitorizare, dar și de acești senzori de monitorizare a glicemiei, care din păcate sunt foarte scumpi și nu la îndemâna oricui!