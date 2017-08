Ajutoare şi indemnizaţii de peste 100 de milioane de lei

117.843 de beneficiari din judeţul Arad încasează lunar, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), 18 tipuri de prestaţii sociale, în valoare totală de 131.708.881 lei.

Cele mai…

Cea mai mare parte a banilor – 46.026.867 lei – o reprezintă contravaloarea alocaţiilor de stat pentru copii, de care beneficiază nu nu mai puţin de 75.259 de minorui. O sumă considerabilă – 38.457.612 de lei – este direcţionată pentru plata a 4.110 indemnizaţii pentru creşterea şi îngrijirea copilului (conform OUG 111/2010). Alţi 30.327.595 de lei sunt alocaţi plăţii drepturilor persoanelor cu handicap (indemnizaţii+buget+însoţitori+HIV), în total 27.956 de beneficiari.

Pe ajutoarele sociale (venitul minim garantat), AJPIS Arad plăteşte lunar 4.156.428 de lei, numărul beneficiarilor ridicându-se la 2.852 de persoane. Pentru cele 1.019 persoane din judeţul nostru care încasează stimulentul de inserţie pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010, sunt alocaţi 3.946.053 de lei. AJPIS mai plăteşte 3.134.700 de lei pentru cei 803 beneficiari arădeni ai alocaţiei de plasament. Alţi 2.477.264 de lei sunt alocaţi pentru plata a 2.254 de alocaţii de susţinere a familiei, acordate conform Legii 277/2010. Suma de 1.580.716 de lei este direcţionată pentru plata unor indemnizaţii şi ajutoare acordate pe OUG 111 art.31,32,34. Menţionăm că toate aceste alocări bugetare sunt valabile pentru luna iunie a acestui an.

Alte prestaţii

Celelalte sume care figurează pe lista plăţilor efectuate de AJPIS Arad în iunie 2017 se situează sub nivelul a 1.000.000 de lei fiecare. Practic, una singură depăşeşte 500.000 de lei (597.667 de lei pentru 2.003 beneficiari de ajutoare de încălzire cu energie termică). În rest e vorba de sume sub jumătate de milion: 463.794 de lei pentru 160 de indemnizaţii lunare de hrană (acordate peroanelor diagnosticate cu HIV), 179.613 de lei pentru 354 de beneficiari de ajutoare de încălzire cu gaze naturale, 129.966 de lei pentru 12 indemnizaţii lunare pentru concediu în vederea adopţiei, 117.079 de lei pentru 735 de beneficiari de ajutor de încălzire cu lemne etc.