Al doilea rezultat de 3-3!

După dramatismul jocului cu FC Hunedoara, cu gol încasat în prelungiri de la portarul echipei de sub Furnale, sebişenii au avut, din nou, jocul în mână, conducând cu 3-1. Insuficient, gazdele reuşind egalarea. A fost 3-3, goluri semnate de: Daminuţă min. 5, Călin min. 64, Rosemblum min.70, penalty, respectiv, Enciu min. 13 şi min. 57, Mateucă min. 47.

La final, tehnicianul sebişenilor, Cristi Todea, a spus: „Băieții au reacționat bine după ce s-a întâmplat marți, au avut o tresărire de orgoliu. Jocul a fost bun, consistent, am avut multe ocazii de gol, păcat că la 3-1 am avut o sincopă. Am permis adversarului să vină peste noi și am luat două goluri din faze fixe. Tot căutăm antidotul și aș vrea să-l găsim la un moment dat. Când marchezi trei goluri în deplasare, dar ai și multe alte ocazii, pot spune că jocul a fost consistent și am fost mulțumit de băieți. Din păcate, rezultatul e cel care ne lipsește. Oricine poate să bată pe oricine în această serie”.