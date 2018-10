Al XXVI-lea festival „Amifran”

An de an, scena mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” găzduieşte peste 350 de tineri actori sosiţi din toată lumea, la festivalul Amifran. Anul acesta, elevii vor sosi din Arad, Sighetul Marmaţiei, Dej, Cluj-Napoca, Bucureşti, Slobozia, Iaşi, Târgu Jiu, Constanţa, Huedin, Bistriţa, Baia Mare, Pecs (Ungaria), Catania (Italia), Brno (Cehia), Moscova, Sankt Petersburg (Rusia), Sofia (Bulgaria) şi Quebec (Canada). De asemenea, ca „public activ” vor participa trupele unor licee din Târgu Jiu, Bucureşti şi Craiova. La fel ca în fiecare an, gazdă vor fi cei din trupa de teatru francofon Amifran, festivalul fiind susţinut financiar de Primăria Municipiului Arad, prin Centrul Cultural Municipal Arad, dar şi de o serie de sponsori privaţi. Programul detaliat va fi făcut public înainte de debutul festivalului. Povestea „Amifran” a început în 1993, atunci când prima ediţie a festivalului aducea la Arad artişti din trei ţări.