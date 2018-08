Alan Alda, starul din MASH, suferă de Parkinson

Vedeta de televiziune a declarat că deja primele semne ale bolii au devenit vizibile şi nu ar fi vrut ca presa să îi prezinte situaţia într-o lumină tristă.

Alan Alda a fost diagnosticat cu maladia Parkinson în urmă cu trei ani: “Am avut o viaţă plină de atunci. Am jucat în diverse producţii, am susţinut discursuri, am contribuit la dezvoltarea Alda Center for Communicating Science din cadrul universităţii Stony Brook, am început şi un nou podcast.”

Actorul a împlinit vârsta de 82 de ani.