Alarmă la UTA: Miculescu a rămas acasă!

O altă absență este cea a tânărului David Miculescu. Acesta s-a simțit rău azi-noapte și nu a mai urcat în autocar. Cei de la UTA speră ca Miculescu să poate face, totuși, deplasarea în această seară, cu avionul, dar șansele sunt mici.

De aceea, au fost deplasați doar 17 oameni. Aceștia sunt: Bodea, Orlic – portari, R. Iuga, El Hasni, Șeroni, Copaci, Ivan, Costin, Neagu, Melinte, Ciucur, Hrezdac, C. Matei, Kanda, Isac, C. Rus, D. Popa – jucători de câmp.

Lipsește și Stahl, dar acesta a fost anunțat indisponibil de către club.

Deplasarea cu autocarul a fost explicată astfel de către Cristi Păcurar: „Totul e în regulă, nu e nicio problemă. Să vă mai spun ceva: de fiecare dată când am plecat cu avionul la București, de atâtea ori am pierdut, indiferent cum s-a numit adversarul”.

Academica Clinceni – UTA e mâine, de la ora 13, în direct pe Digisport 1.