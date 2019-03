Albe şi negre. Să hrănim speranţa cu fapte bune!

Călăuziţi de învăţăturile lui Ioan: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi”. Sunt atenţi la nevoile celorlalţi, gata să ofere ajutor sau măcar o vorbă bună în orice circumstanţe. Fără a aştepta recompense. Se călăuzesc după Sfânta Scriptură: „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet”.

Am întâlnit, deunăzi, doi astfel de oameni: preotul Gheorghe Gligor, consilier social filantropic al Arhiepiscopiei Aradului şi Geanina Ştefănuţ, asistent social în cadrul Arhiepiscopiei. Coordonatorii Cantinei sociale Sf. Nicolae, unde peste 100 de oameni primesc o masă caldă, gratuit. De 12 ani. Un gest creştinesc, posibil graţie acţiunilor de voluntariat şi a donaţiilor. În bani sau alimente neperisabile. Şi asta nu e totul. „Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu”, s-au pus bazele unui proiect european – „Masa pe roţi”, prin care 170 de arădeni vulnerabili şi nedeplasabili vor beneficia de o masă caldă care le va fi dusă acasă începând cu sfârşitul acestui an. Să nu uităm nici de medicii voluntari care acordă consultaţii oamenilor nevoiaşi în cadrul Cabinetului medical Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Dar nici de elevii şcolilor arădene, care, periodic, donează fructe şi legume pentru cantina socială. Dar şi celorlalţi oameni care se implică, dar preferă să rămână în umbra anonimatului. Deoarece, bunătatea lor vine din inimă, este autentică. Iar mulţumirea acestora este atunci când aud: „Este un om cu bunătate, îl are pe Isus în inimă!”.

Exemplul acestor oameni poate reprezenta o pildă pentru fiecare dintre noi. Luaţi aminte la vorbele apostolului Matei: „Dacă vrei să fii desăvârşit, i-a zis Isus … du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-mă!”. E o chestiune de alegere…