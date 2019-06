Alcoolemie record în probele de sânge ale unui arădean

Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, din Arad, a fost depistat în trafic de către polițiștii Biroului Rutier în timp ce conducea un autoturism pe strada dr. Ioan Rațiu din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. La solicitarea polițiștilor, conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, astfel că a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. „În urma analizei toxicologice, a rezultat o îmbibație alcoolică de 2,99 gr./l. alcool pur în sânge – prima probă – și 2,82 gr./l. alcool pur în sânge – a doua probă. Pe numele celui în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului a unui vehicul pe drumurile publice”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.