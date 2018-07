Alcoolemii de peste 1 la sută, în weekend

Polițiștii din Iratoșu au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 41 de ani în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, având o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier un bărbat de 34 de ani, din Arad, în timp ce se afla la volanul unei mașini pe Bulevardul Revoluției din municipiu. Au mai fost depistați în trafic, în timp ce conduceau sub influența alcoolului şi un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Șofronea, care conducea un autoturism pe raza localității Iratoșu, cu o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, un bărbat de 45 de ani, din Arad, care se afla la volanul unei mașini pe Bulevardul Nicolae Titulescu, cu o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat și un bărbat de 42 de ani, din Pâncota, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Șiria, având o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, pe numele fiecăruia dintre cei în cauză fiind întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea de vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.