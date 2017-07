Alcoolemii de sfârșit de săptămână în trafic

O parte dintre „șoferii” opriți în trafic nici măcar nu aveau permise de conducere, iar alții erau sub influența băuturilor alcoolice. Unii dintre „conducătorii auto” le aveau pe amândouă: și alcoolemie și lipsă permis. Primul oprit în trafic a fost un bărbat de 41 de ani din orașul Nădlac. Polițiștii de aici l-au oprit în trafic chiar pe raza orașului. Nădlăcanul conducea un autoturism, iar în urma testării a rezultat o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, constatându-se totodată că „șoferul” nu deține nici permise de conducere. „Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, pe numele acestuia fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.

Refuz la alcoolemii

Tot cu dosar penal s-a ales și un copil de 16 ani din Tîrnova. Minorul a fost prins de polițiștii de aici săvârșind trei infracțiuni: a condus un moped neînmatriculat prin comună, fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe strada Vârful cu Dor, polițiștii Biroului Rutier au depistat un tânăr de 29 de ani, din Arad, care conducea o mașină având o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, astfel că pe numele lui a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Și în Ghioroc, un bărbat de 37 de ani care conducea un tractor a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice. După ce a fost oprit în trafic de polițiștii Postului de Poliție Ghioroc, s-a constatat că bărbatul emana halenă alcoolică. Oamenii legii i-au solicitat testarea pentru stabilirea alcoolemiei, însă bărbatul a refuzat. În urma verificărilor constatate s-a stabilit că tractoristul nu avea nici permise de conducere. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru refuzul prelevării de mostre biologice și conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a deține permis de conducere.